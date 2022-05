“Él se enojó mucho cuando se dio cuenta que todavía hablaba con mi ex. Sé que él me hizo daño, pero no soy rencorosa y creo que no hay nada de malo en seguir hablándole, porque lo veo como a un amigo, pero mi novio dice que una cosa es hablar y otra que esté pendiente de él. Sí, hablamos mucho, pero él nunca me dijo que no lo hiciera, no entiendo por qué se enoja”.

1. ¿Le parece válido si una persona mantiene una relación de comunicación constante con su expareja? Será que hay que poner reglas para todo cuando se está en una nueva relación.

2. Hay momentos para tomar decisiones con base en los nuevos caminos que van construyendo, lo cual la tiene que llevar a decidir en virtud de su presente para que este sea lo menos complejo posible.

3. El autoanálisis honesto es liberador. En alguna medida la conducta de los otros puede crear patrones de confusión. Esto puede afectar su capacidad de analizar los datos por el nivel de contradicción, incoherencia o ambivalencia. El bienestar como compensación ante una vida monótona, pesó más que observar la inestabilidad que la otra persona claramente le comunicó. El tema es de dos y cada uno tiene su parte.

· ¿Por qué niega los hechos? ¿Cómo llegar a buenas conclusiones si omite los datos? ¿Cuál es su necesidad de evadir la realidad? ¿Por qué necesita culpar a otras persona? ¿La negación en qué lugar lo ha colocado? ¿Evadir es algo usual en usted? ¿Proyectar la responsabilidad en otros en qué lo ayuda?

4. El desarrollo emocional o sus proyectos de pareja han estado centrados en la idea de tener pareja, por tanto, ante el buen trato, se crea expectativas sin conocer a fondo. Hay que ser realista, forzar las cosas hacia sus objetivos, omitiendo la realidad, construye a un personaje de fantasía.

5. ¿Culpar a los demás de lo que le pasa tiene sentido? Toda elección personal es suya no de los demás. Solo cuando es capa de reconocer la forma en la que ve la vida es que la puede transformar a través de proyectos realistas. El reto es caminar sintiéndonos responsable de toda su gestión emocional.