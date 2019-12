“Toda mi vida he esperado a que mi amor platónico tome una decisión. Él se juntó con otra persona y dice que me ama, pero pasan los años y no toma decisiones. Entre nosotros nunca ha pasado nada porque no voy a mover un dedo, si él no me da el primer lugar, pero dice que no le doy muestras de amor para tomar esa decisión. La verdad no sé si debería alejarme o seguir esperando, llevo más de diez años en esto, sin salir y sin darle la oportunidad a otra persona”.