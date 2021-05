“Tengo 44 años, soy profesional, soltera y mi hijo mayor ya es profesional y trabaja. Vivo sola y hace unos meses conocí a alguien, pero cada vez que se enoja me dice que terminemos. Yo no soy de estar rogando y a los días aparece, pide perdón y me dice que el problema es su carácter, pero es lo mismo todo el tiempo. Él se molesta por lo que sea y no hay diálogo. Siempre me termina de forma muy grosera, me echa de su casa, me trata muy mal y no quiero esto”.