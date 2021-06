“Me gusta un muchacho y tengo varias semanas de estar saliendo con él. El sexo con él es fascinante y muchas veces me ha dicho que lo nuestro es solo sexo, no me trata mal y nunca me hablado de amor. Soy yo la que le pasa diciendo que nos demos la oportunidad de tener algo más serio. Él dice que no es lo que quiere y como le he insistido que sea mi novio me dijo que prefería no verme. Es por eso que me pregunto, ¿en qué lugar estaba en su vida?”.