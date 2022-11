El sufrimiento de Keyla Sánchez para volver al país después de su viaje a México

El viaje familiar de Keyla Sánchez a México no fue tan agradable como esperaban.

En sus redes sociales, la bella presentadora de Calle 7 comentó que pasó 14 horas en el aeropuerto de Ciudad de México, debido a unos problemas con la aerolínea Volaris.

Primero, porque le cancelaron el vuelo de Guadalajara a México sin decirle nada. Luego, en la capital azteca tuvieron que esperar el avión por cinco horas, entre otros problemas.

“Fue un caos, he recibido respuestas positivas y negativas de la aerolínea. No le voy a echar culpa a nadie pero la aerolínea Volaris me escribió y les dije que no era la primera vez que paso casi catorce horas en un aeropuerto, yo no sabía si llorar, ni a quién hablar, no quería ver el teléfono, ni comer, sentía una desesperación y unas ganas de llorar. Bueno, hice amigos lindísimos de todo el país porque entre todos nos apoyábamos y nos hablábamos”, dijo.

“Fue un desastre”, agregó Sánchez, quien afirmó que es la primera vez que le pasa con esa aerolínea.

Llegó esta mañana al país y de una vez se fue a bretear porque tenía compromisos en su trabajo en Teletica.