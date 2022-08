¿El trasero de Gipzy Montoya es falso? La exA todo dar revela su secreto

Gipzy Montoya luce tremendo cuerpazo a sus casi 40 años. Instagram

La exbailarina de A todo dar, Gipzy Montoya, luce a sus casi 40 años tremendo cuerpazo y eso ha provocado que algunos de sus seguidores la critiquen asegurando que, haciéndose arreglitos estéticos, cualquiera tiene el gran trasero que, por ejemplo, se le ve ahora a ella.

Esto hizo que la modelo se defendiera en su cuenta de Instagram y que su amiga Sheiris Montero, la prometida del modelo Greivin Morgan, también intercediera por ella.

Todo empezó porque Sheiris hizo una historia en sus redes vacilando a Gipzy por lo nalguda que luce e hizo varios videos enseñando su retaguardia mientras ella hacía ejercicios.

“Para las que la conocemos, sí vimos que sí se puso. Usted siempre fue plana, pero no te veías mal”, le puso una seguidora a Gipzy.

El trasero de la modelo ha generado envidia. Instagram

La exbailarina y ahora madre de una joven de 18 años y un niño de 10, aclaró que sus glúteos son producto del esfuerzo que hace en el gimnasio diariamente.

“Entonces no me conociste... Obvio ahorita tengo más porque he subido unos kilos y hago ejercicio, antes pesaba solo 47 kilos”, le respondió a la seguidora.

Gipzy contó que desde que decidió ponerle bonito a los ejercicios y a comer de una forma más adecuada ha logrado aumentar 12 kilos y que por suerte, esos kilitos de más se le han ido -en gran parte- para sus nalgas.