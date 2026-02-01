Elecciones 2026: Ticos en España cantan la Patriótica Costarricense junto al artista nacional Andrés “Fofo” Madrigal

El músico Andrés "Fofo" Madrigal y un grupo importante de ticos en la embajada de España. (redes/Instagram)

El talento costarricense se hizo sentir en Madrid durante la jornada electoral de este domingo.

El compositor y saxofonista Andrés Madrigal protagonizó un momento cargado de simbolismo al interpretar la Patriótica Costarricense en la embajada de Costa Rica en España, donde decenas de compatriotas acudieron a emitir su voto.

Así sonó la Patriotica Costarricense en la embajada de Madrid. España

La música resonó en la sede diplomática mientras los asistentes, visiblemente conmovidos, acompañaban la interpretación con atención y respeto.

Al finalizar, el gesto fue reconocido con un prolongado aplauso, reflejo del orgullo y la emoción que despertó la pieza entre los costarricenses presentes.

El acto se dio en el marco del proceso electoral en el extranjero, en el que más de 67 mil ticos están habilitados para votar fuera del país. Debido a las diferencias horarias, algunas juntas receptoras ya concluyeron la recepción de votos.

El músico Andrés "Fofo" Madrigal votó por primera vez en la embajada de España, donde reside desde hace dos años con su esposa. (redes/Instagram)

Madrigal, exintegrante de la agrupación Los Ajenos, reside desde hace dos años en España y vivió en esta ocasión su primera experiencia votando en el extranjero, acompañado de su esposa Beleny Chaves.