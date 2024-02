Elecciones Municipales 2024: Maureen Salguero llegó a votar muy bien acompañada

Maureen Salguero, la Tía, ejerciendo su voto en las Elecciones Municipales 2024 en el que figura como candidata a la vicealcaldía de San José.

La presentadora Maureen Salguero emitió este domingo 4 de febrero el voto más importante de su vida, el cual espera la lleve rumbo a la alcaldía de San José.

La querida “Tía” es candidata a vicealcalde por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuya candidata principal es Denise Echeverria. A la también actriz le tocó ejercer su voto en el Liceo Nuevo de Hatillo.

La expresentadora de canal 8 de Multimedios y exloctora de La Caliente llegó en compañía de un grupo de simpatizantes del partido con los que ha andado haciendo un recorrido por los principales centros de votación del centro de la capital.

La presentadora Maureen Salguero y ahora política llegó a acompañada de su papá Daniel Rodríguez a Liceo Nuevo de Hatillo.

Además, la acompañaron su hija mayor, Ariel, así como su papá, don Daniel Rodríguez, de 87 años, quien votó primero que ella y hasta la vaciló en que iba a pensar a qué partido darle la equis.

Una vez que don Daniel terminó ambos se dieron un gran abrazo en media aula de votación.

”Fue muy bonito y creo que la experiencia se completa por el hecho de venir con papi, verlo votar a sus 87 años de vida y que él tenga instaurado el deber y el privilegio porque eso es lo que es. Yo me conmuevo y no me alcanza la cara para sonreir viéndolo a él, dejé que fuera él primero por una cosa simbólica, él fue el que nos dio el ejemplo de salir a votar a nosotros y bueno, yo soy la mayor detrás de él así que fue muy bonito”, dijo la candidata a la vicealcaldía por el cantón central de San José.

Mientras la candidata a vicealcaldesa por el PUSC se dirigía a su mesa de votación fue saluda por mucho de los seguidores de su carrera televisiva.

Don Daniel, por su lado, nos expresó que se siente muy orgulloso de ver a su hija participando por un cargo político porque, según confesó, él fue muy polítiquero antes y además, porque siempre le vio pasta a su hija para ocupar un cargo público.

“Gracias a Dios todo ha salido bien, ella está muy contenta y yo muy contento. A mí siempre me ha gustado la política, yo sabía que ella algún día iba a participar porque gracias a Dios es una mujer muy inteligente y muy social con la gente y muy simpática, que es algo muy importante de ella”, mencionó Rodríguez.

Un ambiente muy tranquilo recibió a la candidata a la vicealcaldía de San José.

La también abogada mencionó que le ha sorprendido el poco movimiento de votantes en los diferentes centros educativos que ha visitado del casco central de San José, pero que de igual manera ha sentido el apoyo de muchos cuando la reconocen.

De hecho, mientras iba camino al aula que le tocaba votar la pararon varias personas para felicitarla por su trabajo en televisión y hasta más de un exvecino se topó, pues ella se crió en Hatillo centro.

“Yo sé que soy muy idealista, pero no voy a renunciar nunca a mis ideales y en el nombre de Dios que en algún momento podamos retomar el ejercicio del voto con mucha más participación y se reduzca el abstencionismo. Creo que este año marca un antes y un después, creo que a pesar de ser poco a nivel porcentual que se haya incrementado la participación ciudadana ya es ganancia”, dijo.

La famosa “Tía” nos dijo que de no llegar a ganar el puesto en la Municipalidad de San José seguirá trabajando de la mano con los regidores que queden del partido para tratar de cumplir todo lo que se propusieron en campaña.