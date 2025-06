Elena Correa borró casi todas sus fotos de Instagram, ¿terminó con Carlos Rodríguez otra vez?

Elena Correa dice seguir muy enfocada en su carrera artística. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Elena Correa decidió borrar la gran mayoría de las fotos que tenía en su cuenta oficial de Instagram, lo que llamó la atención de muchos.

La ahora cantante dejó a la vista de sus seguidores solo algunas fotografías que se ha tomado de marzo a la fecha; es decir, ocultó todo su pasado.

LEA MÁS: Esta es la foto de Elena Correa que está causando revuelo

Esto generó que muchos empezaran a sospechar que seguramente algo le está pasando o que de nuevo terminó con su esposo, el empresario Carlos Rodríguez.

Elena decidió sacarlos de dudas y contó que la razón es porque viene un nuevo comienzo en su vida.

“En realidad lo que les puedo decir es que para mí todo esto ha sido como un nuevo comienzo, hay nuevas cosas que vienen, así que pues quería que se notara la diferencia. Además, había un montón de fotos con el cabello rubio y ya no me representaban, entonces yo dije: ‘¿para qué voy a dejar esas fotos?’, no fue que las borré, las archivé todas”, mencionó.

Elena Correa casi siempre acompaña a su esposo Carlos Rodríguez a sus carreras.

LEA MÁS: Elena Correa se da tremendo lujo gracias al dinero que tiene su esposo Carlos Rodríguez

En cuanto a si está soltera de nuevo aclaró que tiene 12 años de estar casada y que en su vida sentimental está “feliz”.

Elena ahora decidió andar con el cabello más oscuro y dice estarle poniendo bastante a su carrera musical, pues pronto desea hacer presentaciones con bailarines y todo.

LEA MÁS: Asalto a Elena Correa: delincuentes la encañonaron y la amarraron