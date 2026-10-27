Elena Correa confesó que a veces se siente fea y que está aprendiendo a aceptarse

Elena Correa, cantante y exreina de belleza, dice estar haciendo muchos cambios en su vida. (redes/Instagram)

La exmiss Costa Rica, Elena Correa, hizo una confesión muy personal sobre su apariencia física y reconoció que todavía le cuesta aceptarse al natural, sin una gota de maquillaje.

La modelo compartió que, aunque para muchas mujeres andar con la cara lavada es algo completamente normal, en su caso ha sido todo un reto acostumbrarse a verse sin los productos que durante tantos años la hicieron sentirse más hermosa.

“Honestamente me siento a veces un poco fea cuando no me maquillo. Yo necesito aprender, literal, a amarme así tal cual, sin nada. Me ha costado demasiado, pero bueno, es parte de un proceso de aceptación que tengo que entender”, expresó.

LEA MÁS: Elena Correa revela si aceptaría bailar en televisión y cómo la podrían convencer

Correa explicó que su relación con el maquillaje está muy ligada a su pasado en los concursos de belleza, pues desde muy joven se acostumbró a lucir siempre arreglada, con el cabello peinado y el rostro maquillado.

“Cuando me ponen demasiado maquillaje yo me siento hermosa; cuando ando así (sin maquillar), yo digo: ‘¡Ay, qué fea!’. Desearía tener maquillaje siempre, pero sé que poco a poco me voy a ir acostumbrando a aceptarme así, con mi carita lavada”, reconoció.

Elena Correa, cantante y exmiss Costa Rica, contó que ahora prefiere andar sin maquillaje y cabello natural. (redes/Instagram)

La exreina de belleza contó que lleva alrededor de tres semanas intentando acostumbrarse a andar al natural, pero admitió que el proceso ha sido más complicado de lo que imaginaba.

Su esfuerzo por aceptarse tal cual es no se limita a su rostro. También ha tenido que aprender a dejar atrás otras costumbres relacionadas con su apariencia, como mantener su cabello sin químicos ni decoloraciones.

“Entre más amarillo estuviera, más linda me sentía. Llegué a un punto que dije: ‘Mae, no puedo seguirle haciendo esto a mi pelo porque mi pelo ya no daba para más’, y entonces dije: ‘Ya, se acabó’”, contó.

LEA MÁS: Elena Correa está de luto por la pérdida de uno de sus chineados

Ahora, Elena asegura que disfruta mucho más de un estilo relajado y casual; por ejemplo, le encanta andar en jeans y tenis, especialmente blancas, una imagen muy distinta a la que estaba acostumbrada a proyectar cuando participaba en certámenes de belleza, donde los tacones, los vestidos y los peinados elaborados eran parte de su día a día.

Elena Correa y su esposo Carlos Rodríguez siguen juntos. (redes/Instagram)

Aunque reconoce que todavía tiene mucho camino por recorrer, la exmodelo aprovechó su experiencia para compartir un mensaje sobre la importancia de aprender a quererse sin depender de la apariencia física.

“A lo que quiero llegar con esto es decirles que es importante aceptarnos como somos, aunque nos cueste. Ha sido demasiado complicado para mí entender muchas cosas, aceptar mi cuerpo, mi cara, mi color de pelo, mi color de ojos. Ese es el mensaje del día de hoy”, concluyó.

LEA MÁS: Elena Correa reaparece en redes con misterioso mensaje. ¿Qué le pasó?

Con su testimonio, Correa dejó ver que incluso quienes han estado expuestas durante años a los estándares de belleza pueden enfrentar inseguridades y que aprender a aceptarse sin maquillaje también puede convertirse en un proceso personal que requiere tiempo y paciencia.