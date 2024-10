Elena Correa: “Dejen de andar criticando y ojalá apoyen un poquito más el talento nacional”

La cantante Elena Correa dará su primer concierto oficial la otra semana en un evento privado.

Elena Correa le respondió y mandó un consejito a todos los que la han estado criticando desde que anunció que dará su primer concierto oficial.

La cantante reaccionó a una publicación que hicimos en La Teja donde algunas personas le tiraron en redes sociales diciendo que hasta una entrada gratis a su evento salía caro y otras cosas más.

Antes de iniciar su último ensayo para la presentación que ofrecerá este viernes a medianoche en el hotel Sheraton, en Escazú, tomó su celular y le mandó el siguiente mensaje a los criticones.

“Lo único que puedo decir de corazón es, gracias, porque todos esos comentarios negativos hacen que cada vez suene más mi música, cada vez más personas se metan a YouTube a buscar mis videos musicales y cada vez más personas se meten a Spotify a buscar mis canciones, así que lo único que puedo decir es gracias porque poco a poco he ido cumpliendo mis sueños y cada una de esas piedras que me han tirado y me siguen tirando me ayudan a mí a querer seguir cada vez más adelante, a querer lograr mis sueños y a ser feliz”.

Elena Correa le ha metido duro a su carrera musical.

LEA MÁS: A Elena Correa le han tirado sin piedad por su primer concierto, vea lo que le dicen

“Yo creo que eso es lo importante aquí. Si ustedes realmente estuvieran felices, personas que me están criticando, ni siquiera se tomarían el tiempo de estar diciendo nada negativo sobre mí. Porque cuando uno está tan ocupado buscando sus sueños no tiene tiempo de andar criticando, ni jodiendo, ni molestando a nadie, así que les mando muchas bendiciones y espero en Dios que ustedes sanen su corazón y que en algún momento puedan cumplir su sueño también, por eso es demasiado importante en la vida de un ser humano así que eso da paz, tranquilidad y, sobre todo, cierra la boquita de las personas o los deditos porque como lo hacen ahí por mensajitos, por comentarios, por no sé qué, así que nada más espero que realmente sean felices”, tiró.

Elena Correa ha recibido muchas críticas desde que anunció que se dedicaría a la música. (Instagram)

La exreina de belleza además pidió que apoyen más el talento nacional, porque asegura que no solo a ella le pasan tirando, sino a muchos de sus colegas también.

“Sean felices y dejen de andar criticando a todos y ojalá apoyen un poquito más el talento nacional porque esto no es algo que me pasa solo a mí, nos pasa a todos los que queremos salir adelante y da demasiada pena, se los juro, que a nivel internacional piensen que en Costa Rica, literal, no nos apoyamos los unos a los otros, aunque ustedes no lo crean ese es el pensamiento que tiene la gente extranjera de los ticos, así que creo que nosotros podemos cambiar esto, pero tendríamos que hacerlo todos”, concluyó.

LEA MÁS: Elena Correa se da tremendo lujo gracias al dinero que tiene su esposo Carlos Rodríguez

Elena Correa le mandó un mensajito a quienes la critican

Elena ya ha sacado tres canciones originales y desde anunció que se dedicaría a la música solo señalamientos ha recibido en redes sociales; sin embargo, ya vemos que a ella eso más bien la beneficia.