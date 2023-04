Elena Correa dice que ser miss Costa Rica fue lo peor que le pasó a su esposo Carlos Rodríguez

Las palabras de Elena Correa contra su esposo Carlos Rodríguez siguen dando mucho de qué hablar en el país, pues la modelo tocó todos los temas de su polémica separación con el empresario.

En medio de la conferencia que dio el jueves, Elena contó que para su todavía marido fue como una maldición que le dieran la corona de Miss Costa Rica en el 2017.

Elena Correa hizo una conferencia de prensa para ventilar muchas cosas de su relación con Carlos Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Cuando participé en el 2016 y no quedé, él se puso muy contento, en esos meses me trató superbién, incluso me llevó de viaje para tratar de consolarme porque para mí fue una situación muy fea.

“En el 2017, cuando me dan la corona, todavía me acuerdo de su cara que fue como de impresión y ahí empezó el martirio, porque él no quería que quedara de miss Costa Rica por ningún motivo, ni él ni nadie de sus allegados”, dijo.

Elena señaló que nunca le compraron la corona como se dijo en su momento y que más bien vivió una pesadilla en esa época, debido a la supuesta situación de violencia física y emocional que dijo haber vivido desde que empezó con Rodríguez.

“Fue un tema difícil para mí porque era mi sueño, yo pensé que era algo que a él iba a dar orgullo, pero fue todo lo contrario, lo vio como lo peor que le había pasado a él y a mí. En muchas ocasiones salía de la casa después de discutir toda la noche y lo que tenía que hacer era limpiarme las lágrimas, porque al día siguiente tenía que estar en la mañana en alguna actividad, medio maquillarme y sonreír y volver a la casa al mismo martirio.

“Para mí la organización de Miss Costa Rica no se presta para este tipo de cosas y en mi caso no fue así, si así lo fuera, mi actual esposo hubiera estado muy contento”, agregó.