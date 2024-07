Elena Correa dio a conocer la noticia más triste de su vida

La modelo y cantante nacional, Elena Correa comunicó este sábado, por medio de su cuenta de Instagram la muerte de su padre, Gustavo Correa Saldarriaga, quien se encontraba en Colombia recibiendo un tratamiento, pero que lamentablemente no pudo contra la enfermedad que lo aquejaba.

Elena Correa compartió la noticia más dolorosa de su vida. Foto de Jorge Castillo (JORGE CASTILLO)

Pese al enorme dolor que siente en este momento, Elena realizó un sentido mensaje para expresar el amor que sentía por su papá.

“Gracias papito por ser mi papá, por darme la alegría de verte recuperarte estos días y por darme la esperanza de llevarte a Costa Rica nuevamente, no sabes lo feliz que estaba de que podías vivir nuevamente conmigo para que desayunáramos juntos, para que me aconsejaras y me dieras tu bendición todas las noches”.

Elena Correa compartió el día de su graduación con sus padres y su esposo. Su papá está al lado izquierdo. Facebook.

“Ya el sufrimiento acabó y ya estás al lado de nuestro padre celestial descansado y cuidándome desde el cielo.

“Gracias papito por darme tu bendición unas horitas antes de partir donde nuestro padre celestial, por permitirme darte tu última comida en la boquita y por decirme que me amabas, yo también te amo y te amaré por siempre”.

De inmediato, las muestras de apoyo y solidaridad se hicieron sentir por parte de sus seguidores y amigos, como la periodista Melissa Durán quien comentó: “¡Lo lamento mucho!”.

Mientras que Jessica Garro le escribió: “Recordar con amor y a saber que siempre fuiste una buena hija, esa va a ser tu satisfacción para toda la vida, mis más sentidas condolencias”.