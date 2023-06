Elena Correa estalla en contra de su exabogado: “Yo le pedí que renunciara”

Elena Correa está muy molesta con el abogado Fernando Beirute. (JORGE CASTILLO)

La Miss Costa Rica 2017 Elena Correa está bravísima luego de que se confirmara la renuncia del abogado de ella, Fernando Beirute.

La exreina de belleza no está chiva porque el licenciado se hiciera a un lado, sino porque dijera que renunció, cuando, según asegura, fue ella la que le pidió que no la siguiera defendiendo.

Elena reaccionó a las palabras que dio Beirute la mañana de este martes, en donde afirma que dio un paso al costado porque no se le hacía caso a sus recomendaciones.

De inmediato, Correa se fue al Colegio de Abogados a denunciar que don Fernando dijera por qué renunció a llevar su caso.

“Él no renunció por su cuenta, fui yo la que le pedí que renunciara. El viernes traté de comunicarme con él y no respondió, el sábado tuve que acudir a mi otro abogado, Ricardo Loaiza, para que él me ayudara a pedirle la renuncia a Beirute, él me recomienda que le mande un mensaje de WhatsApp pidiéndole la renuncia y no hay respuesta, apareció el lunes y me presentó una renuncia en lo de violencia doméstica y no hizo la pensión alimentaria.

“Yo no lo autoricé en nada, no sé cómo está dando declaraciones. Me vine al Colegio de Abogados porque esto es una falta de ética en todos los sentidos y no fue que él renunció porque yo no le hacía caso, más bien todo se lo consultaba, incluso llegué al punto de preguntarle que si mi mamá y mi familia podían llegar a la casa porque yo quería que el proceso saliera bien”, afirmó Correa.

Ella asegura que la relación venía maleada desde hace varias semanas, pues según dice, su abogado no le daba la prioridad necesaria a su caso.

“Yo le solicitaba que hiciera cosas y me decía que otro día, incluso dentro de la documentación hay pruebas que él tenía y que las enviaba por fax y no se veían en nada. Ya venía desde hace mes y medio tratando de que él me respondiera, nunca me contestaba llamadas o WhatsApp, solo si lo llamaba como a las siete de la mañana podíamos hablar y ahí una vez perdida, pero yo siempre seguí al pie de la letra las cosas que él me decía que hiciera”, señaló Elena.

Acerca del video que se dice le salió carísimo a Elena en donde aparece con Alex Alvarado y que el mismo Fernando Beirute confirmó que lo llevó a renunciar, ella dice que nada tuvo que ver para el proceso.

“No, no creo que haya afectado el video, hay otro montón de cosas, la planteación de las cosas, incluso yo le pedí que hiciéramos una reunión para organizar lo de la violencia doméstica y lo tomó como que no le importara, la hizo superrapido y todas esas cosas influenciaron a que las cosas salieran mal, tras de eso me cobró anticipado”, afirmó.

Por ahora Correa está buscando a alguien que le ayude a seguir el proceso.

“Ya tengo varias recomendaciones de personas que sí se van a poner la camiseta, nada más no me esperé que un profesional fuera a ponerse en algo tan bajo como eso. Creo que cuando uno está en un proceso uno necesita tener comunicación con la persona que lo representa y que le explique las cosas, eso nunca pasó en mi caso y ahora él se lava las manos diciendo que yo no lo hacía caso cuando no era así”, agregó.

¿Qué dice?

Sobre estas palabras, don Fernando dijo que Elena tiene derecho de decir lo que guste.

“Ella puede decir lo que quiera, yo no estoy diciendo infidencias de ningún tipo, puede ir al Colegio de Abogados, pero ella es la que da las declaraciones en las redes sociales y ahora el culpable soy yo”, señaló Beirute.