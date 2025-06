Elena Correa les cambió la vida a dos caballos que andaban sin rumbo y ahora ellos lo agradecen

Elena Correa dice que siente que una de sus misiones en este mundo es rescatar y cuidar animalitos. Fotografía: Cortesía Elena Correa. (Cortesía/Cortesía)

Dos caballos que andaban sin rumbo y con su estado de salud evidentemente deteriorado, fueron rescatados hace tres años por Elena Correa en las cercanías de su casa, en San Rafael de Heredia.

Aunque los animales ya llevan tiempo viviendo con la cantante y modelo, fue hasta inicios de esta semana que Ele habló sobre eso en un video que compartió en TikTok, donde presentó públicamente a Hush Puppies y Cara de queso.

LEA MÁS: Esta es la foto de Elena Correa que está causando revuelo

Hush Puppies y Cara de queso disfrutan comer zanahorias. Fotografía: Cortesía Elena Correa. (Cortesía/Cortesía)

En la singular grabación, los caballos “cuentan” que vivían en la calle y “hablan” de la zanahoria que comen en la actualidad y los chineos que disfrutan en el hogar que les dio una segunda oportunidad en este mundo.

La Teja conversó con Elena sobre ese llamativo rescate y ella nos explicó cómo fue que los dos ejemplares terminaron viviendo con ella y su esposo, el empresario y piloto Carlos Rodríguez, quien los bautizó con esos nombres.

“Andaban en la calle. Una vecina me llamó y me contó sobre esos caballos que andaban por donde yo vivo y me mandó unas fotos y quedamos en que los iba a rescatar. Nos pusimos a averiguar y nos dimos cuenta de que eran de un señor que había fallecido”, aclaró Correa.

Llegaron de sorpresa

Tras esas averiguaciones, la vecina le dijo a Elena que si encontraba los caballos se los podía llevar; pero un día, mientras desayunaba con su esposo, de forma sorpresiva la llamaron al portón y era la vecina que le traía a los animales.

LEA MÁS: Elena Correa luce cada vez mejor y los piropos le llueven

Elena no le había contado a Carlos que estaba determinada en llevarse los caballos a vivir a la casa, lo hizo en el momento y aunque en un principio su marido no lo podía creer, de seguido le dijo: “bueno, déjelos entrar”, recordó Correa.

Estos son los caballos que rescató Elena Correa

A los días, familiares del exdueño de los caballos se pusieron en contacto con ella y tras un acuerdo, Elena se los dejó viviendo en su casa. Sobre los términos del acuerdo, la guapa no habló.

“Yo los rescaté porque ellos estaban en muy malas condiciones, todos esqueléticos. No había hablado de esto porque, en realidad, hay muchas cosas que hago que no cuento, porque son para mí, pero fue una amiga la que me dijo que contara la historia y por eso hice ese TikTok”, mencionó.

Hush Puppies y Cara de queso viven con ellos en una “casita” que les hicieron en la propiedad, pero dice Elena que más de una vez se han intentado meter a la casa, algo que a ella le causa mucha gracia.

“Como que no entienden que no pueden entrar a la casa porque son muy grandes y a veces se tratan de meter, yo digo que son como perros. A veces llego tarde a mis compromisos o así porque ellos están atravesados y no me dejan salir. Tenemos una conexión muy linda”, refirió.

LEA MÁS: Elena Correa luce el radical y arriesgado cambio de look que se hizo

Elena destacó que no son caballos de raza ni nada por el estilo; por el contrario, dice que los vecinos vacilan con que son unos salchichas. “No son caballos caros. La gente los vacila y les dice ‘Los salchichones’”, mencionó con tono gracioso.

Con todos los cuidados

Debido al estado de salud en que llegaron, tuvieron que recuperarlos con visitas veterinarias, vitaminas, desparasitantes y una buena alimentación. Ahora, Hush Puppies y Cara de queso están completamente saludables y felices.

Hush Puppies y Cara de queso son muy chineados, dice Elena Correa. Fotografía: Cortesía Elena Correa. (Cortesía/Cortesía)

“Cuando uno quiere hacer algo por un animal tiene que asumir ciertas cosas y la situación de ellos nos llegó al corazón”, dijo Elena, quien aseguró que, distinto a lo que muchos pensarían, la manutención y cuidado no les ha salido tan caro.

“Pasamos pendientes de que tengan todo lo que necesitan: su alimento, unas pelotas de sal que les encanta comer, la zanahoria que cada vez que voy a la feria les compro y cuando las ven se vienen ‘volados’. Les encanta comer zacate y aquí hay mucho zacate”, mencionó Elena sin revelar la inversión mensual que todo ese cuidado significa.

La también influenciadora dice que los caballos son chineadísimos, algo que le encanta, pues es gran amante de los animales, defensora de sus derechos y cuidadora del bienestar de ellos.

Hush Puppies vive feliz en su nuevo hogar. Fotografía: Cortesía Elena Correa. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Elena Correa habla por primera vez del duro momento que vivió y que la alejó del ojo público

“Yo he rescatado gatitos, perritos, una vez hasta un puercoespín, y para mí es superlindo porque me encanta estar cuidándolos. Adoptar y rescatar animales para mí es lo mejor que me puede pasar, me da mucha emoción y cuando veo el progreso de ellos me siento muy feliz y satisfecha. Considero que uno tiene que aportar algo de lo que uno tiene y ese es mi aporte, entre otras cosas que no digo, pero siento que ha sido una de mis misiones en esta vida”, afirmó.

Correa también relató el gran susto que se llevó los primeros días de los caballos en su casa. Dijo que una vez se levantó como a la medianoche por un vaso de agua y le pareció que estaban despiertos. Salió a ver si todo estaba bien, pero salió correteada.

“Vi como que estaban viendo a la casa y salí a verlos a medianoche y cuando llegué, los caballos abrieron los ojos y me comenzaron a seguir. Yo caminaba rápido y ellos también. Salí corriendo y pegando gritos a medianoche”, narró Elena sobre la mayor curiosidad que ha vivido como “mamá” de ellos.

Elena contó que Hush Puppies y Cara de queso son hermanos “en la vida real”.