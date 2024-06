Elena Correa revela el contundente mensaje detrás de su nueva canción

Elena Correa viene más "Imparable" que nunca con su carrera musical.

Elena Correa acaba de lanzar una nueva canción en la que dice ser “Imparable” y en la que le tira a quienes la critican.

La cantante asegura que la letra la escribió pensando en todo lo que vivió en el 2023 cuando se iba a divorciar de su esposo Carlos Rodríguez y terminó hasta detenida por la policía.

- ¿Cómo surge la letra de la canción?

Esa canción realmente sale por toda la mala situación que viví el año pasado, pero no solo eso, sino por todo lo que he vivido a lo largo de mi vida. Obviamente, han sido muchísimos retos que he tenido y que poco a poco los he ido superando, entonces conforme pasó el tiempo me di cuenta de que no era la única que pasaba por cosas feas, porque a veces uno se siente como solo y dice: ‘solo a mí me pasa esto’, o que uno se siente peor de lo normal, pero cuando me di cuenta que todas las personas tenemos situaciones que tenemos que superar me sentí acompañada, me sentí mejor y me ayudó muchísimo a superar mis adversidades.

Lo que quería hacer con esta canción era expresarle a todas las personas que la escuchen que no están solas y que no importa lo que les pase siempre va a brillar el sol, siempre van a poder salir adelante, lo único es que van a tener que querer salir. Siempre se puede superar cualquier cosa, cualquier adversidad que se atraviese en nuestro camino.

- ¿Por qué la tituló Imparable?

Porque podemos superar cualquier cosa, porque podemos renovarnos, tenemos que salir siempre adelante no importa el qué y que no podemos dejar que nada ni nadie nos opaque, porque siempre van a haber personas que van a querer bajarnos de nuestro pedestal y no podemos permitir eso.

Nosotros tenemos que seguir y abrir nuestras alas, ser felices y hacer lo que queramos y soñemos, dejando las críticas de lado porque la gente siempre va a hablar, siempre va a querer hacernos sentir mal y depende de nosotros mismos si permitimos que esto suceda.

- ¿La escribió usted sola o de nuevo con Molina con quien compuso ‘De cero’?

Sí, junto a Pablo Molina, la hicimos entre los dos. La empezamos a montar justo cuando estábamos en gira de medios de ‘De cero’, hace como dos meses, porque quisimos tomarnos el tiempo para encontrar la canción perfecta, algo que realmente me hiciera sentir identificada y que obviamente, otras personas también se identificaran con la letra.

Molina es el productor de sus dos temas y también le ayudó a componerlas.

Se está moviendo bastante la canción; sin embargo, no tanto como la otra. ¿Por qué cree que impactó más “De cero”?

Esta canción no es tan polémica, es más bien una canción que está emitiendo un mensaje, entonces tal vez pueda ser esa una de las circunstancias. Sin embargo, todavía no puedo dar un criterio más amplio porque apenas llevamos un día y ya vamos por casi 7 mil visitas, más bien siento que por ser una cantante nueva eso es bueno.

- ¿Porqué eligió a esas influencer, modelos, una transgénero para el video?

Cada una de esas chicas tienen alguna historia qué contar, algo que tuvieron que superar, entonces para mí era superimportante tenerlas dentro de mi equipo porque así muchas mujeres se pueden identificar con ellas o decir: ‘bueno, no me identifico con Elena, pero sí con alguna de las otras’, por la situación que tengan que vivir, por eso fue más que todo. A ellas se les propuse la idea y a todas les encantó, incluso, iban a ir un poco más, pero por temas de horario y eso se les complicó, pero todas las chicas estaban muy contentas de ir.

El video de la nueva canción lo grabaron la semana pasada en el hotel Sheraton, de Escazú.

- La letra habla de que volvió a brillar tal y como y que muchas veces tuvo que sonreír con el corazón roto, ¿en qué estaba pensando cuando escribió esa parte?

Siempre he tenido, como todas las personas, cosas que afrontar; sin embargo, tengo algo particular y es que no importa lo que me pase, si yo tengo que salir a la calle, pues yo me maquillo, me alisto y me voy porque yo digo: ‘esto me está pasando, pero no es algo que me tiene que bajonear o matar’, entonces yo lo que digo es: ‘tengo que salir de esta’. Por eso es que puse esa parte, porque justamente eso es lo que me sucede a mí.

A veces la gente dice: ‘es que Elena no tiene sentimientos’, ‘Elena no anda llorando por las calles’, cuando ya lo hago es porque es algo que me está doliendo demasiado, pero a lo largo de mi vida he tratado que las cosas no me afecten tanto y que yo pueda afrontarlas de la mejor manera, siendo una mujer superpositiva y esperando que todo salga bien.

- También de que no le importa las críticas, ¿tiene algo que ver con lo que generó la anterior canción?

Sí, claro, pero creo que las críticas que tuve en mi primera canción me han ayudado a construirme. Yo siempre trato de sacar lo positivo dentro de lo malo, y también el hecho que tuve personas cercanas a mí que trataron de opacarme a como pudieron o que trataron de bajar de mi pedestal; sin embargo, nunca lo he permitido y más bien hoy en día a pesar de todas esas circunstancias, a estas personas que trataron de hacer esto más bien les puedo dar las gracias porque hicieron que sea una mujer muchísimo más fuerte y que quiera empeñarme más en las cosas que yo amo y lo que quiero hacer.