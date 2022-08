¿Elena Correa sigue los pasos de Melissa Mora? Ahora será cantante (video)

Elena Correa acaba de lanzar su primera canción y va dedicada a su esposo Carlos Rodríguez. Instagram

Elena Correa pareciera ser que tiene los mismos gustos de Melissa Mora.

Primero, le gustó la expareja de la ramonense, el empresario Carlos Rodríguez, quien actualmente es su esposo y están bien enamorados. Y ahora acaba de anunciar que quiere ser cantante.

La miss Costa Rica 2017 está recibiendo clases de canto con la profesora María Marta López, quien ha participado en varios formatos de Teletica.

Además, en su cuenta de Instagram, Elena compartió su primera canción oficial que se trata de un cover al que le hizo un video muy bonito.

Se trata del tema “Forever my love” y lo cantan tanto en español como en inglés.

Elena Correa: “La que puede, puede y la que no, salada”

La pieza estaría dedicada a su esposo Carlos, del que siempre se ha declarado enamorada y que la hace muy feliz.

La pareja se casó el 3 de agosto de 2019, por lo que recién estuvieron de aniversario.

Pareciera ser que en lo único que no seguirá los pasos de Melissa Mora es que ella se fue por la música romántica y no por lo urbano como la ex de su marido.

Elena Correa se sincera y habla de cómo le afectan las críticas sobre la edad de su novio