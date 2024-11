Elena Hidalgo llegó al país y “destapó el tamal” de algo que se vive en Miss Universo

(Captura IG)

Elena Hidalgo regresó al país este domingo, tras su paso en el Miss Universo, que se llevó a cabo en la Arena CDMX, de Ciudad de México. Apenas pisó suelo nacional, la guapa tocó un tema del que nadie habla, pero todas las concursantes viven.

“Fue increíble y, definitivamente, es una experiencia que se vive solo una vez en la vida; di lo mejor de mí y me siento muy contenta, orgullosa y muy cansada también porque casi no se duerme y esa es la parte que nadie ve”, inició diciendo a la organización del certamen acá en Costa Rica.

Elena Hidalgo llegó al país este domingo. (Miss Universo)

La vecina de San José expresó que el hecho de ir a Miss Universo es un trabajo de tiempo completo, pues las candidatas muchas veces solo duermen dos horas.

“Me siento agradecida, pero también me siento satisfecha con el trabajo que hice. Yo hice lo mejor que pude con lo que tenía y estoy muy contenta”, comentó.

Hidalgo comentó que con su llegada al país todavía le quedaba trabajo pendiente como miss Universe Costa Rica.

“Todavía tengo un compromiso con Miss Universo Costa Rica durante todo lo que me queda de reinado. También estoy a la disposición de la organización porque sé que el país ha estado enfrentando fuertes lluvias y quiero unirme para trabajar en lo que se necesite”, agregó.

Elena confesó que esta semana que viene va a cargarse de energía porque ha dormido muy poco.

“Esto (de no dormir) es algo que no se sabe, yo nunca me imaginé lo fuerte que es estar en un Miss Universo, creo que detrás de cámaras nadie se lo puede imaginar porque tenemos que estar siempre regias con los aretes y el maquillaje intacto”, expresó.

La guapa aprovechó para enviarles un mensaje a los ticos, en el que comentó que Costa Rica no pasó desapercibida en ningún solo día.

“Somos un país con mucho potencial en los concursos de belleza, yo sé que lo podemos hacer mejor. Y que la reina que venga para ir el próximo año sepa que cuenta con mi apoyo, porque yo la voy a ayudar y le voy a dar ese apoyo que yo no tuve de otras reinas. A los ticos, muchas gracias por apoyo porque lo sentí hasta allá”, comentó.

Recordemos que pese al esfuerzo que hizo Elena Hidalgo no logró entrar a ningún top en el certamen más aclamado de todo el mundo.