Elena Hidalgo recibió tiernas palabras de su hijita y su mamá antes de partir a Miss Universo 2024

Elena Hidalgo Ramírez, miss Universe Costa Rica 2024, se fue rumbo al Miss Universo en México y su hija y mamá llegaron a despedirla.

Elena Hidalgo, coronada miss Universe 2024 en setiembre, va en busca de la máxima corona internacional, la de Miss Universo.

La josefina, de 32 años y madre de una niña de 6 años, partió este lunes rumbo a México donde se realizará este concurso el próximo 16 de noviembre.

Antes de subirse al avión la reina de belleza compartió un rato con su madre Mayra Grace Ramírez y su hija Mila Sofía, quienes llegaron a despedirla al aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Elena Hidalgo desfiló junto a su hija antes de irse al Miss Universo

Elena contó que su hija le dijo que va a ganar la corona y que por ella y por el país es que va ir a dar su máximo esfuerzo en el certamen internacional.

“Me siento muy emocionada, creo que los tiempos de Dios son perfectos y estoy lista para representar a Costa Rica en el Miss Universo. Agradecida con cada persona que está aquí, porque sé que es lunes. Muchos me escribieron y me dijeron que no iban a poder venir porque están trabajando, pero estoy agradecida con todos los mensajes, con todas las muestras de apoyo y de cariño. Esto no es solo por mí, es por Costa Rica y cuando yo esté ahí arriba en ese escenario vamos a estar todos los ticos juntos ahí”, dijo al llegar al aeropuerto.

Su hija Mila le dijo a Elena Hidalgo que ella iba a México a ganar la corona.

La reina de belleza además contó que sus seis maletas van repletas de zapatos, vestidos, bolsos y joyas de diseñadores costarricenses y de Nicaragua, así como algunas traídas desde Bali.

Mi vestido típico es increíble, mucha ropa maravillosa y me siento muy agradecida y orgullosa de ser costarricense” — Elena Hidalgo, Miss Universe Costa Rica

Su mamá también conversó con La Teja y contó que desde que estaba pequeña, Elena soñaba con ser modelo y que ella siempre la apoyó para que pudiera cumplir su sueño.

Elena Hidalgo Ramírez, Miss Universe Costa Rica 2024, dijo sentirse muy feliz con cada traje que lleva en sus maletas.

Doña Mayra agregó que como su hija ha estado tan ocupada terminándose de preparar y de organizar todo para el viaje, no pudieron hacerle una despedida a nivel familiar.

“Todos estamos muy emocionados, orgullosos de ella. Yo le digo que se la crea, que todo el control lo tiene Dios y que le va a ir muy bien. Elena desde chiquitica soñaba con viajar y modelar, ser una top model, eso sí nunca me dijo que quería ser una reina; sin embargo, desde que estaba pequeñita la chineaba y le decía que era la bebé más bella del universo, y cuando llegó y me dijo que iba a participar en el certamen yo no le creí, pero cuando ya vi que la cosa iba a en serio empecé a motivarla más porque sabía que le iba a ir muy bien”, mencionó.

Elena Hildago se fue este 28 de octubre rumbo al Miss Universo

Antes de ingresar a la terminal, Elena dijo que estos últimos días fueron muy intensos, de mucho trabajo, pero que va enfocada en “sacar la tarea”.