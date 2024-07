Elena Umaña y Jorge Chicas son los más deseosos que llegue el concierto de Amanda Miguel por una gran razón

La cantante Amanda Miguel dará su concierto en Costa Rica este próximo 3 de agosto en Parque Viva.

Los cantantes Elena Umaña y Jorge Chicas serán los encargados de calentar el ambiente previo al concierto de Amanda Miguel, el próximo 3 de agosto en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Ambos se consideran un fanático más de la cantante y compositora argentino-mexicana, por lo que están muy emocionados que los invitarán a cantar previo a su espectáculo, porque así podrán verla también en primera fila.

El primero en salir a escena será Chicas, a eso de las 7 p.m. Él nos contó que en su repertorio incluirá temas de artistas contemporáneos, pues sabe que el público va a estar deseoso de cantar temas de amor y cortavenas.

“Aquí el problema lo tiene Elena sobre cuáles canciones va a escoger. Es la primera vez que vamos trabajar juntos en un evento así, así que espero que también me complazca con algunos de sus grandes éxitos”, mencionó Chicas.

Jorge Chicas será el primero en salir a la escenario en el concierto de Amanda Miguel.

Elena adelantó que no solo incluirá en su repertorio sus piezas, sino uno que otro tema de plancha, pero lo que aún no sabe es si cantará alguna de las canciones que le tocó imitar en el programa Tu cara me suena.

“Lo que más me cuesta a mí con este tipo de eventos es el vestuario; a veces, no duermo pensando en qué me voy a poner, cómo lo voy a hacer, todavía no sé si con botas y sombrero. El público me conoce por lo grupero, pero Elena lo que escucha y lo que respira es música romántica, este tipo de música, así que no solo cantaré algunos de mis éxitos sino que uno que otro tema de plancha”, dijo Umaña.

Elena Umaña confesó que aún está indecisa si vestirá botas y sombrero en este concierto.

Jorge Chicas agregó que espera que el público asistente conecte bastante con ellos para que cuando salga la intérprete de “Él me mintió” tengan aún más ganas de seguir cantando y disfrutando del concierto.

“Si nosotros tenemos un buen repertorio para darle apertura a un concierto de ese nivel y el concierto sube aún más el nivel con los fans, yo me declaro fanático de Amanda así que ahí estaré cantando todos sus éxitos”, mencionó el artista.

Las entradas para este concierto se pueden conseguir a través de la página www.ticketsite.net y aún quedan algunas disponibles.