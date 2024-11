Elías Alvarado atraviesa un duro momento que lo llevó hasta el hospital y esto le diagnosticaron

Elías Alvarado,contó que tiene un problema de salud. (Cortesía)

Elías Alvarado puso en alerta a sus seguidores tras compartir una foto en la sala de un hospital.

El corresponsal de Canal 7 escribió que ha vivido los peores días de su vida por lo mal que se ha sentido.

“Desde el viernes me fui sintiendo mal y el sábado por la mañana Tania, mi esposa, me vio tan mal que me llevó a Emergencias”, comentó en la publicación.

Alvarado contó que cuando llegó al hospital lo primero que le hicieron fue una prueba de COVID, la cual salió negativa, pero contó que cuando la doctora le revisó los pulmones, y vio qué algo no andaba bien.

“Me mandó a rayos X, después me confirmó que tenía bronquitis aguda”, confesó.

El querido comunicador contó que se ha estado recuperando en su casa con unos antibióticos y que este lunes ya se ha empezado a sentir mejor.

“Qué cosa tan fea por Dios, el dolor de cuerpo y la calentura por momentos fue insoportable. Gracias a Dios, aquí voy poco a poco recuperándome”, detalló.

Elías Alvarado compartió lo que tiene con sus seguidores. Captura

“Cuídese mucho, porque viene tiempo muy frío y debes estar recuperado para que no se complique, busque opciones para fortalecer el sistema inmunológico”, “Pronta recuperación”, “Cuídese mucho porque el cambio de clima afecta bastante”, fue parte de lo que le comentaron sus fieles seguidores.