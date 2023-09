Elías Alvarado está chiva porque alguien se está haciendo pasar por él

El tico Elías Alvarado, radicado en Nueva York, está muy chiva porque están haciendo estafas en su nombre. (Cortesía)

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, suele ser siempre muy sonriente y de personalidad muy tranquila, pero hay algo que lo tiene muy chiva y le apagó la sonrisa apenas se enteró.

El comunicador descubrió que alguien se está haciendo pasar por él en redes sociales y le inventaron una página falsa en Instagram para timar a las personas.

Según contó el generaleño, lo peor de todo es que esa persona está pidiendo dinero y ofreciendo negocios falsos para embarcar a sus seguidores.

“Se están haciendo pasar por mí, ofreciendo negocios y pidiendo dinero. Por favor no caigan en estos timos. No me gustaría saber que alguien los estafó en mi nombre, mucho cuidado”, anunció Alvarado.

Algún vivazo se está haciendo pasar por el periodista de Telenoticias. Instagram

Dicha persona está utilizando el timo de mandarles mensajes a sus seguidores, diciéndoles que está pasando por una mala situación familiar y que por eso está deseando volver a Costa Rica, para montar un supuesto negocio y ver si logra salir adelante. Después, en medio de la conversación, les pide dinero.

Esta no es la primera ocasión que tratan de estafar en su nombre. Esta vez la cuenta que están utlizando se llama @eliasalvaradony y le pusieron el nombre Elias Alvárado (así de mal escrito) y además, ponen que es de Miramar de Puntarenas, pero que vive en Nueva York.

Elías está pidiendo que reporten el perfil falso para que lo eliminen. Instagram

Elías espera que con esta advertencia nadie caiga en la hablada y que no se pongan a dar datos personales, mucho menos cuentas bancarias o depositarle dinero a esta persona.