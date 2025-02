Elías Alvarado experimentó una situación angustiante mientras estaba en vivo

Elías Alvarado,comentó que nunca había pasado algo así. (Instagram)

Elías Alvarado vivió un momento de gran tensión durante una transmisión en vivo.

El querido comunicador, por medio de su cuenta de Instagram, se confesó con sus seguidores al detallar que le costó mucho hacer el pase en vivo porque le entró un ataque de pánico.

“Me entró un ataque de pánico, no por las noticias, sino porque ahora estaba zafando unos stickers del café y me empezó a temblar el dedo rarísimo y cuando estaba dando noticias no sé por qué, pero me bloqueé y creo que es un ataque de pánico”, detalló.

Alvarado expresó que con la situación lo único que hizo fue llegar a su casa, sentarse, y respirar porque se sentía mareado.

“Es algo raro, nunca me había pasado en vivo, la verdad”, dijo Elías.

Según la revista Mayo Clinic, un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Cuando se presenta un ataque de pánico, se puede sentir miedo de que se pierde el control y hasta que se está teniendo un ataque cardíaco o, incluso, la sensación de que vamos a morir.

Si estos ataques se presentan de forma recurrente, son trastornos de pánico.

Varios de los síntomas de los ataques de pánico son: