Elías Alvarado revela por qué tuvo que casarse dos veces con su esposa Tania

El querido periodista de Telenoticias, Elías Alvarado, sorprendió a sus seguidores este martes al confesar la inesperada razón por la que tuvo que casarse dos veces con su esposa, Tania, con quien está celebrando 12 años de matrimonio.

Elías Alvarado junto a su esposa Tania y el hijo de ambos, Saúl, hace unos años en la segunda boda de la pareja en Estados Unidos. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Un inicio humilde, pero lleno de amor

Alvarado compartió la anécdota en sus redes sociales junto con fotos que recordaron cómo comenzó su historia de amor.

“Nuestra boda fue algo muy sencillo… nada de fiesta, nada de grandes preparativos. Solo el abogado, su secretaria, Tania y yo firmando aquel documento que nos unía en matrimonio”, contó el comunicador.

“Mientras muchas parejas planeaban grandes celebraciones, Elías y Tania hacían maletas para empezar una nueva vida en Estados Unidos. No había dinero para una gran boda, pero sí un amor enorme, una fe inmensa y un sueño compartido”, agregó el periodista.

La segunda boda: una sorpresa legal

Años después, ya instalados en Estados Unidos, la pareja descubrió que su matrimonio en Costa Rica no tenía validez legal en ese país, por lo que tuvieron que casarse nuevamente.

“Aquel matrimonio en Costa Rica no fue reconocido legalmente. Y aunque al principio nos sorprendió, hoy lo recordamos con una sonrisa, porque fue otra oportunidad para reafirmar nuestro compromiso y prometer amor una vez más”, recordó Elías.

Elías Alvarado recordó la anécdota de su matrimonio con fotos del pasado que resumen su historia amorosa. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Doce años de amor y una gran bendición

El periodista aprovechó la ocasión para agradecer por los años vividos junto con su esposa y su hijo de cuatro años, Saúl, a quien calificó como el mejor regalo que la vida les pudo dar.

“Dios nos ha bendecido todos estos años, nos ha sostenido en los momentos difíciles y hoy celebramos 12 años de amor, de lucha, de crecimiento y de una hermosa familia. El mejor regalo es nuestro pequeño Saúl, quien llegó a llenar nuestros días de amor y alegría”, escribió emocionado.

El mensaje finalizó con un tierno “te amo” dirigido a Tania, agradeciéndole por acompañarlo desde la sencillez de aquel primer matrimonio.