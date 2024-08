Elías Alvarado todavía sufre muchas secuelas a casi cuatro meses de su accidente en el taxi

Elías Alvarado todavía arrastra secuelas de su accidente de tránsito de hace cuatro meses. (Cortesía)

Elías Alvarado se llevó el susto de su vida el 9 de abril cuando sufrió un accidente de tránsito mientras manejaba su taxi en el parqueo de un centro comercial de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un conductor que manejaba a gran velocidad dentro del estacionamiento se brincó un alto, chocando el carro del periodista de Telenoticias que, justo en ese momento, iba pasando por el lugar.

LEA MÁS: Periodista Elías Alvarado sufrió grave accidente en Estados Unidos y pide oraciones

Producto del choque, el taxi de Elías fue declarado por la aseguradora con pérdida total; mientras que él debió pasar varias horas en un hospital en observación debido a lo fuerte del impacto.

Aunque Elías no sufrió heridas ni golpes de consideración, el corresponsal en Nueva York del noticiero de canal 7 arrastra algunas secuelas a cuatro meses de ese gran susto.

El oriundo de Pérez Zeledón y quien reside en Estados Unidos desde hace años, compartió con La Teja los resultados de unos recientes estudios médicos que le hicieron para darle seguimiento a los golpes en el cuello y la espalda que se llevó por el choque, y sigue bastante afectado.

“Los doctores me lo dijeron desde un inicio que tenía que tener mucha paciencia, que iba a ser un proceso un poco lento el de la recuperación. Hay semanas que estoy mejor; sin embargo, me tengo que cuidar en cuanto a los movimientos, el peso de las cosas que alzo y lo último fueron unos estudios médicos que arrojaron pequeñas protuberancias en varias cervicales del cuello y un nervio prensado”, contó Elías en exclusiva a este medio.

Elías Alvarado sufrió un accidente a inicios de abril. (Instagram)

Pero la cosa no termina ahí. “En la espalda hay una protuberancia en un disco, una fisura y desgaste en los cartílagos de algunas vértebras”, aseguró.

Esas son las razones por las que a Elías todavía no le dan de alta y tiene que seguir con sus sesiones quiroprácticas y de terapia física, a las que va por semana.

LEA MÁS: Elías Alvarado sale del hospital y narra terror que vivió: “Mi carro dio dos vueltas en el parqueo”

“He estado en exámenes, citas y terapias. Ya llevo más de tres meses en terapia física, voy dos veces por semana y dos veces por semana al quiropráctico. Todo implica tiempo y paciencia”, subrayó.

Elías Alvarado tiene que ir semanalmente a sesiones de terapia física y al quiropráctico. (Cortesía)

Elías Alvarado dice que accidente lo marcó

Asimismo, una de las figuras más queridas de la televisora del trencito mencionó que esa situación que vivió lo marcó tanto que ahora anda más precavido que nunca en las calles gringas, a pesar de que él no tuvo ninguna culpa en lo que le pasó.

“Siempre lo pone a pensar a uno (situaciones así). En mi caso, salgo todos los días a trabajar en mi taxi y uno no sabe si va a regresar. Es algo que está ahí siempre cuando uno tiene este tipo de accidentes pues se topa con el miedo de, precisamente, enfrentarse a una situación así y no volver a casa. Gracias a Dios mi caso no fue tan aparatoso y pude seguir mi vida digamos que normal. El punto es que uno siempre piensa eso y yo siempre me despido de mi esposa y de mi hijo en la mañana con la esperanza de regresar en la tarde y volverlos a ver. Creo que uno siempre tiene que vivir el día a día y ser muy agradecido con Dios por las oportunidades que nos da”, refirió.

Y es que Elías tuvo la gran bendición de que muchos televidentes que lo quieren, le echaron una manita para que se comprara un nuevo taxi y un mes después del accidente ya él estaba trabajando en su carrito nuevo.

Sobre eso afirmó: “Gracias a Dios pude hacerme de un nuevo taxi en cuestión de un mes. Tengo que agradecer a algunas personas que se acercaron y extendieron la mano y me ayudaron y con eso pude comprar mi nuevo taxi. Gracias a Dios estamos trabajando. Mi trabajo no implica fuerza, que es de lo que me tengo que cuidar en este momento por el tipo de lesión que tengo. Igualmente tengo que estar deteniendo el taxi y hacer estiramientos”.

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias (Cortesía)

A Elías Alvarado no le han pagado su viejo taxi

Del taxi chocado y declarado en pérdida total aún no hay novedades, pues la aseguradora aún no resuelve nada relacionado a cuánto le van a pagar; es decir, si Elías hubiera dependido de esa platica para comprarse su nuevo carro, estaría esperando.

LEA MÁS: Elías Alvarado arrastra secuelas por accidente de tránsito y le tira al chofer que lo chocó

“Hace un mes vino el ajustador del seguro a chequear mi carro, lo vio y todavía esta es la hora en que no me han dicho cuánto me van a dar por mi taxi. Todo se ha hecho a través de un abogado, es un proceso bastante lento y eso también me lo habían dicho porque los seguros piensan muy bien lo que van a hacer. El carro se lo llevaron, el seguro se lo llevó con pérdida total y ahora estamos a la espera de eso, de que el seguro me diga cuánto me va a dar por mi carrito que me chocaron”, aseveró.

Elías destacó que, con todo y eso que arrastra, sigue poniéndole bonito a su trabajo en canal 7, en el taxi y a cumplir con su familia, compuesta por su esposa Tania y su famoso y popular hijo Saúl.

“Al final del día, la familia y Dios siempre están con uno y eso es lo más importante”, terminó.