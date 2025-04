Eliminada de Nace una estrella contó por qué escogió la canción y qué salió mal

Maribeth Rivas dijo irse muy feliz y tranquila de la sétima temporada de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Maribeth Rivas Blanco, la primera eliminada de la sétima temporada de Nace una estrella, conversó con La Teja al terminar el programa y nos confesó por qué eligió la canción “Regresa a mí”, de Toni Braxton, para esta segunda gala.

Los jueces determinaron que la vecina de Pital de San Carlos era quien debía abandonar el concurso, pues su presentación no fue la mejor.

La joven, de 27 años, además reconoció que presentía que este domingo sería su última vez en el escenario de Teletica.

- ¿Cómo se siente al saber que es la primera eliminada? ¿Qué pasa por su mente?

Estoy muy feliz por la experiencia, la verdad es que nunca me imaginé vivir algo así. No me pasaba ni por los sueños, entonces, feliz, supercontenta.

- ¿Satisfecha con lo que dio hasta hoy (domingo)?

Sí, sé que tengo muchísimo qué dar, sé que pude haber dado un montón, que tal vez hice la escogencia mal (de la canción) y tomo las responsabilidades, pero me siento muy feliz porque pasar por aquí es muy difícil, hay un filtro supergrande, porque hay artistas demasiado buenos.

- ¿Por qué escogió esa canción?

Bueno, yo la escogí en inglés, a mí me gusta cantarla mucho en inglés, pero bueno, al ser en español sí fue un poco desconcertante de mi parte. También, bueno, los cambios de clima, todo ese tipo de cosas afectan un poquito la garganta y demás, pero sí, también creo que me puse un reto muy grande desde muy temprano. Pero bueno, está bien, no hay problema, estoy muy feliz.

Contrario a otras temporadas de Nace una estrella, esta vez decidieron sacar a un adulto en el segundo programa y por decisión del jurado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- Dijo que desde los ensayos se sentía mal con la canción, ¿por qué?

Estoy llorando desde el jueves, lloré el ensayo, lloré jueves, lloré viernes, lloré sábado, no me salía. Entonces yo ya me había mentalizado, o sea, no quiero ser pesimista, no quiero decir como ‘ay, ya se está haciendo’, como que no, de verdad. Lloraba porque sabía que existía la posibilidad (de salir eliminada), porque supe desde ese momento que no había escogido bien, que me había costado, que me había puesto un reto muy difícil, pero bueno, yo creo que di lo mejor que pude, todavía tengo un montón qué dar, por eso si la gente quiere seguirme conociendo, quiere seguir conociendo lo que yo hago, la música, las canciones, porque me quedó un montón de canciones más por enseñar, que me sigan en las redes sociales.

- ¿Qué pasaba por su mente cuando estaba ahí cantándola y sabía que no llegaba al tono que usted quería?

Bueno, estaba superpreocupada. No quería que me saliera mal, no quería que pasara esto, pero bueno, son cosas que no se pueden cambiar, son cosas que ya pasaron, y bueno, como te digo, superfeliz.

- Cuando terminó la canción y se va para camerinos, ¿qué pasó ahí adentro? ¿Le dieron apoyo tus compañeros, alguno de los profesores?

Sí, los profesores, la profesora (María Marta López) me apoyó un montón, me dijo palabras muy bonitas, muy motivadoras. Yo salí de momento, respiré afuera, no me gusta que la gente me vuelva a ver con cara de tristeza, porque yo siento que esto no es para estar triste, esto es una experiencia para estar feliz, desde principio a fin, así te vayas, así te quedes. O sea, yo me siento súper, superfeliz, supercontenta, es algo increíble.

Maribeth Rivas reconoció que no fue la mejor elección que hizo de canción para este segundo programa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Qué le deja el programa?

Me deja muchísimas enseñanzas, yo todavía no había recibido clases de canto y recibirlas, ver toda la producción que hay detrás de la televisión, es una locura.

Yo, como te digo, me voy feliz de la vida, y bueno, con planes futuros, de mi carrera, de música también, y ser una mejor versión de mí.

- Tuvo que dejar San Carlos y venirse a San José, ¿qué tal esa experiencia viviendo en la casa con los demás compañeros?

¡Ay, superbién, los quiero un montón! Bueno, ahorita estaban llorando y llorando, yo les decía: ‘Tranquilos, tranquilos, si yo no estoy llorando, si yo no estoy triste, ustedes no tienen por qué estar tristes’. Creo que nos volvimos muy unidos, de verdad. Doña Gau (Gaudy Sergura, mamá de Juan David Montero) se convirtió como en mi mamá, David se convirtió en mi hermanito, Yeris, también la chica, y en general todos, a todos los quiero un montón, todos son superbuenas personas, todos están llenos de talento, y como te digo, los admiro muchísimo.

- Bueno, dice que todavía le queda mucho por dar y que la gente puede seguirla a través de tus redes. ¿Se dedica a hacer eventos privados y así?

Sí, hago eventos, fiestas y demás, y bueno, también ahora espero poderme dedicar a mi carrera, también a mi carrera universitaria, que la puse en stand by (pausa) por esta audición. Estudio Administración en Banca y Finanzas.

El juez Marvin Araya fue el encargado de decir quién abandonaba la competencia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Quién la acompañó al programa?

Hoy vino mi papá, bueno, mi papá vino porque lloré muchísimo, lo llamé llorando por los ensayos, no sé, como que ya lo presentía (la eliminación), y le dije que viniera porque yo quería que me diera un abrazo después de terminar, yo le dije que quería tener su compañía, por si era mi última presentación que la viera, porque este es un sueño de los dos, no solo mío.