“Ella cada vez que se enoja me termina, me bloquea, luego me desbloquea y me dice que me extraña”

“Estoy con una persona, o no sé si estoy, la verdad. Es que es un enredo, porque ella cada vez que se enoja me termina, me bloquea, me busca para decirme cosas horribles, luego me desbloquea y me dice que me extraña y que me quiere mucho. Luego se enoja por cualquier cosa y tiene las mismas reacciones, es dificilísima y esto ha sido así desde el inicio. Ahora volvimos a terminar, es exactamente lo mismo y no sé si darme una oportunidad con ella”.

1. En toda relación humana siempre habrá desacuerdos, diferencias y molestias, puesto que somos personas diferentes. una relación es un conjunto de dos individualidades que tienen diferentes perspectivas, respecto a muchísimos temas, lo cual implicará un esfuerzo hacia la construcción de acuerdos.

2. De hecho, aspirar a una relación sin molestias y diferencias de criterio resulta una ilusión, pero el hecho de que las tengamos no imposibilita que una relación sea viable, puesto que los desacuerdos, con una gestión emocional adecuada, se transforman en la base sobre la cual se puede construir una relación sana, en la medida que desde el respeto se establezca una estructura de comunicación que permita el fortalecimiento de la relación.

3. Cuando las molestias se transforman en problemas recurrentes y rupturas múltiples, esto da pie a un ciclo de idas y venidas sin que se asuma una transformación radical desde núcleo reactivo y explosivo. Por tanto, el pronóstico de una relación se torna realmente complicado.

4. En el escenario que usted nos comenta, siempre digo que será una decisión de ustedes regresar o no, pero si no se enfrenta esta estructura de irregularidad, el pronóstico de estabilidad es complejo y muy reservado, ambos están llamados a una revisión individual que les posibilite crear una curva de estabilidad. Acá el resto no es volver o no, es: ¿Tenemos las herramientas para resolver esto? A partir de esta pregunta ustedes deben centrar su análisis y buscar alternativas de solución.