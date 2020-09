“Soy una chica de 23 años y soy gay. Tengo casi un año de relación con una chica, pero ella dice que a veces no sabe si es gay o no, por lo que me termina a cada rato o me pide tiempo. Al final me vuelve a llamar y seguimos en lo mismo. Ella dice que no sabe exactamente qué siente y que está muy confundida porque la familia no aceptaría algo así jamás. ¿Soy egoísta si la alejo de mi vida sin darle más explicaciones?”.