“Después de más de 20 años de relación de pareja tomé la decisión de divorciarme, ya que mi esposa y yo simplemente convivíamos juntos, pero no había conexión. Ella pertenece ahora a una organización religiosa y se niega a firmar el acuerdo de divorcio. Le propuse un 50% para cada uno, porque no tengo interés de pelear, pero ella se niega a firmar e insiste en enviar mensajes de “te amo”. Su posición es que Dios la va a escuchar, y esto me imposibilita avanzar, porque no quiero salir con nadie y tener que decir que estoy separado ya que eso genera dudas”.