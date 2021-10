“Ella dice que siempre le falta algo y nunca está contenta”

“Mi esposa y yo queremos mejorar muchas cosas. Yo me vuelto más comunicativo y he mejorado mucho el trato con ella, pero ella dice que siempre le falta algo, nunca está contenta. Le he dicho que debe poner de su parte y me dice que nadie me tiene amarrado. Me siento desmotivado y dejo de hacer cosas por ella. Entonces me dice: ‘yo sabía que me iba a volver a quedar mal’. Creo que ella no quiere estar conmigo porque he hecho un gran esfuerzo, pero ella no pone de su parte”.

1. Toda relación es un esfuerzo de dos, al margen de las cosas que hayan creado alguna situación o que provocaron una etapa de distanciamiento u otros problemas. Siempre tiene que haber un esfuerzo de ambos para que las cosas puedan funcionar.

2. Si ambos están hablando de trabajar por la relación, poner de su parte, aportar lo mejor de si mismos para que las cosas puedan mejorar, tiene que ser un esfuerzo de dos. Una recuperación de una relación no se puede establecer bajo la premisa de uno que aporta y la otra persona evalúa si es suficiente o no.

3. Hay esquemas de intención de recuperación que entran en un círculo vicioso, donde se opera más o menos de esta forma: “si mi pareja hace algo, yo hago. Si mi pareja no hace, yo no hago”. Con esta lógica pasa el tiempo entre expectativas y frustraciones y con procesos poco consistentes, porque no hay un aporte regular por parte de ambos, sino que están sujetos a múltiples variaciones.

4. Toda persona en una relación está llamada a crear una interacción que resulte agradable, positiva y constructiva, en una lógica de reciprocidad para que se pueda fortalecer la relación, si esto no es así se sincronizan las aspiraciones.

5. Ella dice que le corresponde a usted y que le diga: “Aquí nadie lo tiene amarrado”. Esta posición es poco productiva en este esfuerzo de dos. Deben asumirlo de forma consiente para que pueda funcionar como un proyecto en el que ambos hablan, proponen, negocian, se escuchan, aportan y se comprenden.