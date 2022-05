“Ella dice que soy celoso, pero ya casi no nos vemos, sale solo con sus amigas y habla con su ex”

Los temas de celos muchos veces representan falta de comunicación.

“Mi novia dice que soy una persona muy celosa, pero yo creo que no es así. El tema es que en los últimos meses no nos vemos con la misma frecuencia, porque ella no puede, luego me cuenta que sale con amigas, no tengo ningún problema con eso, pero le pregunto que por qué no me cuenta, sé que habla con su ex, pero por qué no puede ser transparente, los fines de semana me dice que no llegue, que tiene mucho que hacer, la respeto, no soy de acosarla con llamadas ni mensajes, pero me trata de celoso, controlador y que ella puede hacer lo que le dé la gana, cada vez me llama menos, nos escribimos menos, yo me acomodo a todo esto, han pasado a veces hasta dos semanas y dice que no puede verme y en el último mes sólo nos hemos visto los jueves, que es cuando me pide que la vaya recoger a la universidad y la lleve a la casa”.

1. El tema de celos implica control y mucho más. Los celos son una conducta que se deriva de la interpretación, que nos lleva al control, a la invasión de la privacidad de otro ser humano, por nuestra imaginación, si usted considera que esto no es así, haga su autoanálisis.

2. Me llama mucho la atención el cambio que usted describe en ella, está asociado a una comunicación poco clara respecto a la modificación en el patrón de visitas, espacios de pareja, comunicación electrónica y manejo del tiempo, ¿qué es lo que está de fondo?, ¿qué es lo que está pasando? Creo que deberían abrirse y comunicarse sin reparo, con buen tono, pues cuando se aclaren las cosas, desaparecen las dudas.

3. Si frente a sus cuestionamientos no hay una respuesta clara, ella minimiza toda la situación en virtud de sus intereses, sin considerar la dinámica de la pareja y esto requiere diálogo.

4. Sólo cuando hay un diálogo abierto, sincero, claro, honesto, donde se puedan expresar sentimientos, analizar acciones, comprender situaciones, es que podemos encontrar soluciones que le den estabilidad a una relación. Esta será una línea que tendrán que abordar, pues en caso de no hacerlo, creo que la tensión irá en aumento, esto puede afectar las bases de esta relación, si ella se niega hablar, querido amigo, tendrá usted que tomar los hechos y desde ahí definir qué decisiones va a ejecutar.