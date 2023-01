Ella es Carolina Monge, la periodista que le hace pique a Nancy Dobles en Buen Día

A Carolina Monge siempre se le verá sonriendo.

Hacerle competencia a Nancy Dobles a la hora de sonreír y transmitir buenas vibras son cosas que no cualquiera puede lograr.

Sin embargo, para la periodista de Buen Día Carolina Monge, es algo que hace cada vez que le toca salir en pantalla.

Caro, de 30 años y vecina de San Joaquín de Flores, en Heredia, es una de las caras más frescas de la revista matutina del 7.

Esta semana que pasó, Caro también tuvo en espacio en pantalla y además de su agradable estilo, destacó por su gran y bonita sonrisa.

Si bien ya lleva varios años de ser parte del programa, hasta el año pasado empezó a ser más reconocida en cámaras, cuando le tocó sustituir, junto con su compañera Katherine Ortega, a la presentadora Thais Alfaro, por la licencia de maternidad.

Carolina Monge dice que Nancy Dobles es como su hada madrina. Cortesía.

Ella nos dio detalles de su vida.

-¿Hace cuánto está en Teletica?

Voy para 7 años, entré haciendo una práctica en 7 Días, estuve como un año por servicios profesionales, me fui un tiempito, volví y me quedé en Buen Día.

-¿Qué tal el ambiente ahí?

Es muy bonito, yo siempre digo que no puedo decir que vengo a trabajar, porque todos los días son lindos. El equipo es excelente, la pasamos bien, nos reímos un montón y además de que todos los temas que se tratan son muy positivos, damos consejos y le ayudamos a la gente a través de la pantalla. Desde un tema de moda, hasta con algo de salud le podemos cambiar la vida a alguien.

De hecho, antes de la pandemia hicimos una feria de salud y un señor descubrió que tenía un tumor en un ojo y el espacio fue valioso para que él se diera cuenta lo que tenía.

-¿Siente que su voz es más conocida que su imagen?

Sí, hace un tiempo me pasó que me subí en un Uber e íbamos conversando y el señor me dijo que sentía que me conocía por mi voz, que no sabía de dónde, pero se le hacía muy familiar. Entonces le conté y me dijo que eso era, porque todas las mañanas se alista escuchando Buen Día.

-¿Hace cuánto sale en cámaras?

Vieras que salía poco, pero la oportunidad en el set se dio cuando Thais tomó la licencia de maternidad, en abril del año pasado. Entonces mi compañera Katherine y yo la cubrimos, una semana cada una y nos quedamos ahí, ahora para principios de año también, esta semana que pasó me tocó también.

-¿Diría que la caracteriza la gran sonrisa?

(Ríe) Sí, vieras que me han mandado fotos de la pantalla y siempre salgo muerta de risa. Creo que fue porque usé frenillos por cinco años y no me gustaba sonreír, pero una vez que me los quitaron no dejé de hacerlo, además me gusta tener una vibra bonita y positiva, porque todos necesitamos tenerla.

-¿Cómo ha sido para usted trabajar al lado de figuras como Nancy Dobles?

Todo se ha dado muy natural, han procurado que seamos parte del equipo, incluso yo a Nancy le digo que ella es como mi hada madrina, porque es la que me da consejos, me echa porras, siempre es la que está ahí y es una institución en la tele, de ella se puede aprender un montón, tiene un carisma inigualable y toda la experiencia. También de los demás he podido aprender mucho, ha sido una gran escuela el programa.

-¿Cómo es fuera del trabajo?

Bueno, me casé hace un año y dos meses con Víctor Barrantes y soy muy tranquila, casera, también soy hija única y siempre he tenido una relación muy cercana con mi mamá (Marta Morales), mi papá murió cuando yo estaba pequeña, entonces ella y yo siempre hemos estado solas. Ahora tenemos una relación de amigas, paso muy pendiente de ella, parezco yo la mamá.

Carolina Monge y su esposo están casados hace poco más de un año. Cortesía.

-¿Cómo fue cuando le dijo que se casaba y se iba?

Todo un reto, porque no estamos tan cerca, ella vive en Moravia y yo en San Joaquín, que es más cerca de Alajuela. Pero lo que hacemos es casi que planear citas, vernos a tomar café o acompañarnos a hacer compras, es una relación de amigas, de hecho, dentro de mi grupo de amigas también la incluimos.

-¿Es de las que pasa pendiente cada vez que usted sale en tele?

Sí, le toma fotos al tele y me las manda, para ella yo todo lo hago impecable y le digo que son ojos de amor, pero me dice que no, que es objetivamente.