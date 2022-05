Ella es Chelita, la mujer que chinea y salva tandas en radio Monumental

La lealtad, honestidad, buen trato y gusto por su trabajo que tiene Chelita son realmente admirables. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El día en que Rodrigo Chaves asista a radio Monumental a alguna entrevista, lo estará esperando con muchas ganas doña Graciela Rodríguez Hernández.

Ese día, esta señora de 60 añitos, conocida como Chelita, tendrá el privilegio de darle una tacita de café al presidente número 49 de nuestro país y al décimo que ella atiende en la emisora, aunque a algunos de ellos los recibió siendo expresidentes.

Ella es la empleada que cualquier empresa desearía tener, pues su lealtad, honestidad, buen trato y gusto por su trabajo son virtudes que valen oro y no se encuentran siempre.

Desde una aguja y un hilo para salvarle la tanda a un periodista desesperado, una curita y hasta una tacita de té, de café o un sánguche para chinear a los invitados y a los de la casa, Chelita siempre lo tiene todo, es por eso que algunos como Pablo Guzmán, director de deportes, la considera como de la familia.

“Chelita es como una mamá”, dice el director de deportes.

Ella cobró gran notoriedad en los últimos días, más que todo en el programa 120 Minutos, cuando todas las mañanas, durante las fuertes discusiones que se dan en ese espacio, llega y endulza a los protagonistas con cafecito, los refresca con agüita o les da algún chineíto.

Solo esos segundos bastan para darse cuenta de la nobleza y amabilidad que tiene la señora y del gran cariño que le tienen y por eso quisimos conocerla.

Chelita es muy querida por todos los empleados de radio Monumental. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

De confianza

Rodríguez vive en Pavas, pero nació en Guadalajara de Buenos Aires, en la zona sur del país, lugar donde todavía reside gran parte de su familia.

Asegura que en su pueblo es toda una alegría cuando le toca salir en cámaras, aunque sea algunos segundos.

En julio de este año cumplirá 30 años en ese edificio; llegó como empleada de confianza de don Calixto Chaves, dueño de Pipasa y Monumental, quien posteriormente vendió la empresa, pero Chelita quedó como el gran tesoro.

Poco a poco ella se fue haciendo fama de chineadora y ahora no hay quién no tenga que ver con ella en la emisora.

“A mí me encanta mi trabajito, tengo varios puestos, porque soy la asistente personal de doña Amelia Rueda, la que atiende a todos los invitados a programas como Matices, de Randall Rivera, le he dado cafecito a muchos ministros y hasta a don Rodrigo Chaves, que cuando llegue de nuevo, será el presidente número diez al que yo le haya servido una tacita de café”, dijo orgullosa.

En la lista figuran Luis Alberto Monge (a quien atendió siendo expresidente), Óscar Arias (primero como expresidente y luego como presidente), Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.

A Chaves ya lo chineó, pero horas antes de que fuera electo presidente.

Chelita dice que cuando los expresidentes llegan, la llaman por su sobrenombre y ella hasta tiene muy claro cómo les gusta el yodito a cada uno.

“Todos me los sé, hay algunos que lo toman negro, otros con crema, unos con azúcar o con endulzante; a don Rodrigo le gusta azuquitar light y negro, ya lo estoy esperando para dárselo”, explicó.

Además de los tintos o tecitos, son famosos sus sanguchitos de jamón y queso, los cuales han tenido más aceptación que cosas finas que mandan a traer para alguna actividad.

Chelita siempre pasa atenta, buscando el bien de los demás. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El cariño que se ha ganado tanto de visitantes como de trabajadores del medio no es de gratis, ella se lo ha ganado a punta de trabajo y profesionalismo.

“Soy una persona que piensa mucho en los demás, me ven como una mamá, de hecho, me dicen que me extrañan mucho cuando me toca irme de vacaciones, pero eso casi no pasa, yo solo me voy cuando casi no hay nadie, en Semana Santa y Navidad”, comentó.

Su puesto de trabajo lo tiene en el tercer piso, a un lado de la presidencia de la emisora. Allí todos los empleados suben a buscarla cuando necesitan algo.

“Recuerdo que una vez un periodista tenía que ir a cubrir una noticia a las seis de la mañana en Casa Presidencial y cuando ya se iba a ir, vio que se le había rajado el pantalón del lado derecho, le dije que se metiera al baño y me lo diera y ahí se lo cosí, y así pudo ir a hacer ese trabajo.

“Otro día doña Amelia Rueda estaba en plena entrevista con el entonces director del OIJ, Jorge Rojas, y me recibió el café en el aire y se bañó toda y también en el teclado, no sé en qué momento subí las 34 gradas para buscar paños y poder secarla, por dicha no se quemó, ni nada”, recordó.

Aegura que lo más chineados son Pablo Guzmán y Randall Rivera, aunque este hace unos meses no labora directamente con Monumental, ya que es director de Noticias Repretel.

“Los he chineado mucho porque llegaron muy chiquillos a la emisora”.

Aunque es una trabajadora ejemplar, Chelita asegura que no todos deberían hacerlo como ella, pues tiene claro que en ocasiones se le va la mano con el brete, aunque es algo que disfruta como nadie.