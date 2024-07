Ella es la nueva periodista y única mujer de Deportes Repretel

Mariela Jiménez es la nueva ficha de Deportes Repretel. (Cortesía)

Mariela Jiménez es el nombre de la nueva periodista de Deportes Repretel.

La vecina de Moravia y de 23 años, aún no concluye sus estudios de Periodismo, pero ya camina en el medio gracias a una oportunidad que tocó a su puerta y que ella no dejó escapar.

Jiménez llegó al canal de La Uruca impulsada por una pasantía que hizo en el programa 120 minutos, de Monumental (grupo radiofónico propiedad de Repretel) desde octubre pasado.

Su trabajo lo comenzó a hacer tan bien que, a finales de mayo, Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, le puso sobre la mesa la vacante que tenían en canal 6 y ella aceptó sin pensarlo dos veces.

La Teja conversó con el nuevo fichaje, quien hasta nos reveló el equipo del fútbol costarricense con el que simpatiza. Ella es Mariela.

¿Quién es Mariela?

Soy una persona muy extrovertida y muy sociable. Me gusta mucho ver a mis amigos y a mi familia en mi tiempo libre. Disfruto mucho escuchar música, ver deportes, sobre todo el fútbol, y también me gusta mucho pasear y viajar.

Mariela Jiménez tiene 23 años y todavía está en la universidad estudiando Periodismo. (Cortesía)

¿De dónde viene ese gusto por los deportes y más, precisamente, por el fútbol?

Desde muy chiquita mis papás siempre han sido fanáticos del fútbol y me llevaban al estadio muy pequeña. Recuerdo que íbamos no solo a partidos del torneo nacional sino también de la Selección Nacional. Desde que tengo memoria siempre he ido al estadio.

¿A qué equipos es aficionada?

A la Liga en Costa Rica y de afuera me gusta el Barça (Barcelona FC, de España) y el Arsenal (de Inglaterra).

¿Cómo sobrelleva el sufrimiento por la falta de títulos de Liga Deportiva Alajuelense?

Ha sido muy interesante porque siento que uno se acostumbra, pero igual siempre sufre en cada uno de los resultados o malos resultados del equipo, entonces he sufrido, pero uno sigue fiel y leal al equipo.

¿Por qué eligió ser periodista y dedicarse al periodismo deportivo?

Desde muy niña siempre me gustó la comunicación; en algún momento hice un casting para RG Elementos por ahí del 2008 y después, cuando fui creciendo, mis papás me fueron orientando un poco con lo que debería estudiar. Cuando salí del colegio hice un descarte de carreras y llegué al Periodismo y escogí el periodismo deportivo porque en la universidad siempre exploré todas las áreas del periodismo menos deportes y cuando se me presentó la oportunidad de una pasantía era en deportes y no dudé en tomarla y me di cuenta que era lo que me gustaba.

¿Cómo llega a Repretel?

Comencé en octubre del año pasado como pasante en redes sociales del programa 120 minutos y después de ahí un día hablé con Pablo (Guzmán, director de Deportes Repretel) y le dije que como parte de la pasantía quería explorar cómo era estar en prensa y él me dio la oportunidad de comenzar en prensa a hacer notas. Después de eso me dijo que me iban a contratar en Deportes Repretel a partir del 1° de junio.

¿Cómo ha sido desempeñarse como periodista deportiva en este país?

Definitivamente, sí hay una brecha bastante grande (respecto a los hombres que se desempeñan en la misma área), y creo que sí hay bastantes piedras en el camino; sin embargo, hay muchos medios dispuestos a abrirles las puertas a las mujeres porque casi no hay. Personalmente, sí he encontrado algunas dificultades como que es complicado hacerse nombre y que no le tengan a uno ese estigma de que por ser mujer quizá no dé la talla, pero sí hay oportunidades.

Cantante Bailarina Imitadora A Mari le encanta cantar y dice que lo hace muy bien; eso sí aclara que, a pesar de que canta de todo, lo hace como pasatiempo. El baile es otra de las facetas de la guapa periodista. Le encanta bailar y hace mucho tiempo llevó clases de hip-hop y de jazz-funk. Imitar acentos es otra habilidad oculta de la vecina de Moravia. Dice que es superbuena imitando acentos como los venezolanos o colombianos.

¿Soñaba con llegar a la tele?

Siempre soñé con llegar a la televisión, siempre veo muchos deportes y en medios internacionales sí hay muchas periodistas mujeres, que para mí son referentes, y en algún momento le dije a mi hermana mayor que quería ser una de ellas. Entonces sí fue como un sueño.

De las periodistas deportivas de Costa Rica, ¿a quiénes admira?

A Adriana Durán, por supuesto, porque es la máxima referente. Ella fue la primera mujer periodista y de ella destaco eso, que se tuvo que abrir más el camino en esta carrera que está superllena de hombres. Ella marcó un espacio para que otras mujeres lleguen donde estamos ahora. También admiro a Natalia Álvarez y a Melissa Alvarado.

Mariela Jiménez es la única periodista mujer de Deportes Repretel. (Cortesía)

Usted es la única mujer periodista de Deportes Repretel, ¿cómo asume eso?

Con mucha tranquilidad. Sé que tienen grandes expectativas en el fondo, pero trato de tomarlo con calma.

¿A qué aspira en su carrera?

A llegar a ser partícipe en algún programa de tele con más frecuencia y aparecer en más coberturas, y más a futuro llegar a una cadena de televisión internacional. A pesar de eso, ahorita estoy disfrutando mi trabajo como periodista, reportera, haciendo notas y participando en transmisiones de radio y tele.

¿Cómo está el corazón de la nueva periodista de Deportes Repretel?

Cien por ciento soltero, hace mucho que no tengo una relación. De una pareja a mí me atrae que sea inteligente y que me rete mentalmente.

