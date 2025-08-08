Ella es la nueva productora de Toros Teletica y esto dijo sobre llegada de Ítalo Marenco a su elenco

El elenco de Toros Teletica es el mismo del año pasado hasta el momento. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Teletica y Repretel anunciaron este viernes que nuevamente transmitirán las corridas de toros de fin y principio de año desde Pedregal, en Belén.

Ambas televisoras llevaron parte de su elenco de presentadores y humoristas, así como los expertos taurinos que estarán del 25 de diciembre hasta el 4 de enero en la pantalla.

Obviamente, el gran ausente fue Ítalo Marenco, quien era una de las principales fichas de Toros del 6 y ahora se rumora que estará en canal 7.

LEA MÁS: Giros pierde a otra de sus fichas a pocos días de la renuncia de Ítalo Marenco

Ítalo Marenco ya no estará en los Toros del 6, pero ¿será que lo veremos en Toros Teletica o en Verano Toreado? (Instagram)

Nikole Román, la nueva productora de Toros Teletica, no confirmó abiertamente que el expresentador de Giros formará parte de su elenco en diciembre, pero tampoco lo negó.

“Ya veremos, obviamente, ya tenemos un elenco muy marcado, que ha trabajado mucho, con mucha experiencia, que la gente también lo disfruta y, evidentemente, no cerramos las puertas para que cualquier otro pueda involucrarse”, mencionó.

LEA MÁS: Carlos Álvarez habla con sinceridad del despido de su prometida, Evelyn Durán, de Teletica

Según supo La Teja, ya es un hecho que Marenco firmó con el 7 y que estará en el elenco de Verano Toreado 2026.

Estas serán las primeras corridas navideñas bajo el mando de Román, en coordinación con Carlos Amador, pues en abril despidieron a los productores Herberth Durán y Evelyn Durán (prometida de Carlos Álvarez).

La productora comentó que desde pequeña le inculcaron en su familia el gusto por los toros y que se siente muy honrada de que el canal le asignara esta gran responsabilidad.

Nikole Román, productora de Toros Teletica 2025 (Cortesía/Cortesía)

“Sin duda es un reto que me emociona, Teletica siempre va a buscar proponer lo mejor en pantalla y bueno, ese es el reto que también tenemos nosotros este año”, dijo.

Román entró en el 2022 como asistente de producción y estuvo en algunas corridas ejerciendo otras funciones, pero esta vez le tocará ser la jefa.