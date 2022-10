Ella es Niah, la valiente cantante venezolana que dejó su tierra para cumplir su sueño

Como buena venezolana, Niah también es muy bella. fotografía Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

A punta de mucha valentía, la cantante Niah ha hecho cosas impresionantes, como dejar su país para cumplir su sueño.

Otro ejemplo es que no le da miedo decirle a los productores musicales qué es lo que quiere para sus canciones, aunque se supone que ellos tienen más experiencia en el tema.

Tiene tanta seguridad que asegura que si sus planes se cumplen como espera, puede llegar igual o más alto que Karol G.

Su nombre real es Estefanie Peña y desde hace unos tres años se lanzó a la música de manera profesional. Se puso Niah y así dejó muchos miedos e inseguridades que tenía, para dedicarse a luchar por lo que quiere.

Desde que salió de Venezuela pasó por Panamá y se asentó en Costa Rica desde el 2017, aunque ella considera que es solo un paso antes de encontrar su verdadero destino, que es ingresar al mercado norteamericano, ya sea en México o en Estados Unidos.

-¿Cómo entra a la música?

De cantar tengo como 15 años, estuve en diferentes bandas, agrupaciones y cantando diferentes géneros musicales, siempre con el sueño de crear mi música original y que la gente me reconozca por eso.

-¿Qué la trae a nuestro país?

Primero fui a Panamá y me quedé ahí trabajando, luego se dio la oportunidad de llegar a Costa Rica a trabajar. Conocí a uno de Los Hicsos por esas casualidades de la vida y se me fueron abriendo puertas con agrupaciones locales, luego armé la mía, que se llama Nuevo Klan, que por la pandemia se frenó un poco.

Entonces aproveché para trabajar en mi música, me contacté con Pranz, que tiene una productora que maneja el género urbano y salió mi primera canción que se llama ‘El que se enamora pierde’, que ganó en los premios ACAM como ‘Mejor canción en el género urbano’ (2021), luego lancé más canciones, como ‘Vente papi’, que está nominada para esos premios en este año y luego saqué ‘No es mi culpa’, que de hecho hice un remix con Kenia, Dashita y Natt.

-¿Cuál su esencia como artista?

Es un contenido profesional, con sonidos muy interesantes y espero para noviembre lanzar mi primer disco. No es solo talento para cantar, hay que animar, conectar con la gente, mostrar cosas diferentes en cada show, escuchar a la gente para saber qué quieren, para que se divierta.

Niah dice que su estilo es único. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

-¿Sigue cercana a su tierra?

Sí, hace poco gané un premio a artista revelación allá en Venezuela, que gracias a Dios he tenido mucho apoyo en mi país.

Hay mucha gente que me sigue de allá, de hecho me piden que vuelva, cuando fui tuve varios conciertos y apoyo, pero yo soy de las que piensa que no puedo quedarme en un solo sitio, mi música tiene que ser internacional y Venezuela es uno de los pasos, Costa Rica también lo es, pero yo quiero viajar en algún momento a México, a Colombia o a Estados Unidos y dar a conocer mi música.

-¿Qué es lo que más extraña de su tierra?

Tenía terror de volver a mi país por toda la cosa política y hace poco que fui, vi a la gente con más esperanza, dejó la política de un lado y el calor de la gente es lo que más me encanta de mi país, me hacían faltas las montañas y vegetación de mi pueblo, pero aquí es muy parecido y por eso me siento tan bien en Costa Rica.

-¿Qué más le gustó de aquí?

La gente, he estado en otros países, pero los ticos son en su mayoría muy amables, la tranquilidad, ese pura vida, también los atardeceres en la playa, por eso me siento muy identificada aquí.

Cuando llegué pensé que Alajuela era la capital, no conocía a nadie y me puse a buscar dónde vivir y encontré en el Coyol, ahí estuve como dos años. Antes de venir me metí a un grupo de venezolanos en Costa Rica, me dieron consejos básicos, pero no conocía nadie, pero siempre me recibieron con mucho cariño y amabilidad.