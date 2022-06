¡Ella es una bárbara! Actriz de Los Vargas iba a ser abogada pero la televisión la sedujo

Bárbara es el personaje con el que se ha dado a conocer la joven actriz en la serie Los Vargas, de canal 7. Instagram

A Hellen Herrera ahora solo le dicen Bárbara y no solo por lo bien que luce, sino porque así se llama el personaje que interpreta en Los Vargas, de canal 7.

Esta guapa, de 29 años, tiene vueltos de amor no solo a Bryan y a Chafás (personajes de la serie), sino que también a cientos de televidentes desde que llegó a vivir a la casa de su tío, don Graciano.

La actriz que interpreta a Bárbara es hermana de una reconocida modelo, además se casó a los 21 años, pero se divorció un año después y llegó a la actuación por el temor que tenía de hablar en público.

Conozca un poco más de esta guapa actriz alajuelense.

Hellen empezó en el modelaje hace más de 10 años atrás. Instagram

– ¿Desde hace cuánto es modelo y cómo fue que inició?

Inicié en el modelaje como a los 18 años y lo dejé antes de que empezara la pandemia.

Trabajé un montón de años para diferentes marcas y haciendo pasarelas. Mi hermana es Karen Herrera y ella sí ha tenido mucha participación en medios, así que me decía: ´hay tal casting (audición) para tal evento, vaya´. Así me fueron llamando para hacer fotografías, eventos, y hasta en El Chinamo salí en el 2013, que fue como mi primera participación en tele, pero bailando.

– ¿Y qué la llevó a estudiar actuación?

Lo del teatro se dio porque estaba estudiando Derecho y me daba pánico escénico a la hora de exponer y resulta que me metí a clases de teatro con Sofía Chaverri (Rosalinda, de los Enredos de Juan Vainas) para quitarme el sustillo y cada vez que nos graduábamos de un módulo hacíamos una obra de teatro y en una de esas me vieron Mauricio Astorga (Morgan) y Ricardo Jiménez (Juan Vainas) y me dijeron que fuera a un casting, pero les dije que apenas estaba empezando y que el teatro era como un pasatiempo para mí, que era solo para quitarme el susto de hablar frente a la gente, pero fue así que terminé en el programa.

Las hermanas Herrera son todas hermosas. Instagram

– ¿Qué pasó con la carrera de Derecho?

La dejé en espera porque se vino esto de las tele y también soy estilista y maquillista, junto con mis hermanas, que somos cuatro, trabajamos en el salón de mi hermana que se llama Karen Studio, en Alajuela centro.

Yo siempre he ido a favor de los derechos humanos y me gusta defender a gente inocente de las injusticias, pero no logré terminar la carrera y espero retomarla pronto. Ahorita quiero seguir con esto a ver qué pasa porque me encantaría llegar a ser presentadora también.

– ¿Ahorita está solo con la serie o también participa en alguna obra de teatro?

He hablado con Mauricio (Astorga) para ver si también me pone a hacer teatro, porque me gustaría estar de lleno haciendo obras y más metida con la televisión.

La manuda dice estar fascinada con la experiencia de actuar y salir en tele. Instagram

– ¿Qué tal se ha sentido con la experiencia de participar en Los Vargas?

Demasiado lindo. Obviamente, al principio me comieron los nervios porque nunca había estado en televisión, pero conforme pasaban las grabaciones me iba relajando y se convirtió en un espacio para divertirme porque así lo veo, ya no es un trabajo sino un espacio para divertirme. Gracias al apoyo de los compañeros todo ha salido bien, porque todos son buena gente, muy amables. A mí me encanta.

– ¿Cómo le va con la reacción de la gente en la calle cuando la reconoce?

Casi no salgo, no soy de andar mucho en la calle, pero cuando he tenido la oportunidad me encantan los niños, ellos son los que se me acercan mucho, aunque a veces les cuesta reconocerme porque en el serie yo salgo con el cabello largo (usa extensiones) y me cubro los tatuajes con blusas de manguita larga o así.

Fuera de su personaje, Hellen es de cabello corto y con sus brazos tatuados. Instagram

– ¿Cuántos tatuajes tiene?

Tengo tatuajes en cada brazo y otro en la espalda.

– Son pocas las modelos que andan tatuajes así tan visibles y grandes, usted es como la excepción. ¿Hace cuánto empezó a tatuarse?

Cuando me salí del modelaje (2020) dije: ‘ahora sí quiero ser yo’, con el look que a mí me gusta tener y los tatuajes siempre me habían gustado mucho, pienso que son arte en la piel. Estuve viendo con un amigo que es tatuador algunos diseños y ahora con la pandemia empecé a hacérmelos, es como una nueva piel y todos tienen su significado.

– ¿Qué significan?

Uno es un jaguar con una rosa y el jaguar es un animal de fuerza, para mí representa el poder y tengo un árbol de cerezo en el otro brazo, que representa la libertad. En realidad me los hago porque me gustan y ahora mucha gente tiene y ya es como muy normal.

En la espalda tengo una frase en inglés que significa: “Sé paciente, todo llega a ti en el momento indicado”.

En el 2013 participó como Rumberita en el programa El Chinamo. Archivo (GRACIELA SOLIS)

– ¿Piensa hacerse más?

No, yo creo que de momento me quedo así, por si se presentara otra oportunidad en televisión, no sé si me pueda afectar, aunque ya veo a muchos presentadores en tele con tatuajes.

– ¿Cómo hace para tener ese cuerpazo, pasa mucho en el gimnasio o haciendo dietas?

No, la genética de nosotras es ser delgaditas, pero siempre con cuidado de lo que se come y tratando de ir al gimnasio, pero no tengo dietas estrictas o entrenamientos fuertes, llevo un estilo de vida saludable.