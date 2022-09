Ella es Yulieth Granados, la esposa de Leo Moreira y aspirante a Señora Universo

Yulieth es una señora muy bella, pero también empunchada y soñadora. (Rafael Pacheco Granados)

Yulieth Granados Mora no contó con el apoyo --presencial-- de su esposo Leonel Moreira, portero de Alajuelense, durante la presentación del concurso Mrs. Universe (Señora Universo).

Leo no la acompañó, no porque no la respalde, sino porque andaba jugando con el equipo en El Salvador por Liga Concacaf.

Ambos esperan que para la gran final del certamen de belleza, el 7 de noviembre, el deportista tampoco esté presente, pero porque fue convocado por el técnico Luis Suárez al Mundial de Catar.

La Teja conversó con ella para conocer más de esta empunchada madre de dos niños, administradora de empresas, empresaria y soñadora.

Yulieth Granados y Leonel Moreira tienen una bella y unida familia. Cortesía.

Esposa de Leo Moreira, de Jameson Scott, hermana de Melissa Mora y más luchan por una corona

-¿En algún momento soñó ser reina de belleza?

Vieras que no, pasa que como todos, yo tenía un complejo, porque no soy muy alta, entonces siempre veía el estereotipo de que una reina tenía que ser una mujer de 1,70, estilizada y por eso es que me siento feliz, porque gracias a las organizadoras (María Teresa Rodríguez y Johanna García), este es un concurso que no mide tu belleza, es algo más integral. Cuando les conté que me daba miedo ir por mi altura, me dijeron que ellas no ven eso, es un tema de poder creer en las mujeres que somos.

-¿Cómo fue esa noche de presentación?

Fue espectacular, jamás pensé vivir algo así, fue una combinación de nervios, felicidad, pero al final del día me queda la satisfacción de que la viví y que la voy a tener en mi memoria para siempre.

-¿Qué la motivó a meterse al concurso?

Nunca lo había pensado, no era mi aspiración y cuando me invitaron al casting, lo pensé mucho, eran más de 40 señoras guapísimas, pero quise salir de una zona de confort, yo pensaba que por ser mamá, esposa y empresaria, no tenía ese ratito para mí, para sentirme bella, empoderada y el que me motivó fue mi Leo, me dijo que me animara, que yo soy muy guapa, que me veo increíble y que era una experiencia que solo iba a vivir una vez en la vida, él siempre me dice que yo lo he acompañado en muchas etapas de su vida, entonces me dijo que esta era una mía, que me metiera, que disfrutara y que brillara todo lo que podía brillar. También mis papás, mis hijos y mis amigas me ayudaron a animarme, porque había cierto miedo de la exposición que pudiera tener.

-Qué bonito ese apoyo por parte de Leo...

Sí, nosotros tenemos 13 años de matrimonio y es una relación muy consolidada, basada en Dios y en la confianza, entonces que él me diga que estoy guapa y que tengo que ir a brillar, es para mí un empoderamiento increíble. Lamentablemente no pudo estar conmigo, pero me hizo videollamadas, me pedía videos y está feliz, creo que llegar a este nivel de confianza, comprensión y apoyo es muy lindo, siempre he sido yo la que está detrás de la cámara, entonces él me dijo que era mi momento y que lo hiciera.

-Si todo sale como se espera, le va a tocar hacerle barra desde muy lejos (Catar)...

Si está en los planes de Dios, sí; yo le digo que si Él le abre una puerta, no hay nada ni nadie que se la cierre, Leo ha trabajado durísimo por mucho tiempo y si es de Dios que vaya (al Mundial), sé que me apoyará desde muy lejos. No sería la primera vez que nos toque estar lejos, sabemos que con una buena oración, la distancia no importa, porque el corazón siempre va a estar.

-¿Qué le dicen sus hijos?

La que está más contenta es Camila, porque ella es como la mamá, practica pasarela conmigo y ya quiere que la meta a un concurso, Santi también me dice cosas muy lindas, entonces están muy felices porque la mamá está cumpliendo un sueño.

-¿Cómo sigue Santi de salud? (tiene una discapacidad motora)

Muy bien, este año ha tenido varios procesos, ha sido un año familiar muy duro, porque le hicieron ya dos cirugías y eso es lo que no ve la gente, la última fue hace un mes y no se me olvida que Leo se bajó del avión y se fue al hospital para poder despedirlo antes de entrar al quirófano, entonces son esfuerzos que se hacen como familia, hay madrugadas de dolor y ahora que ya va a cumplir 13 años se mezclan también las emociones, él me pregunta que por qué a él le tienen que hacer tantas operaciones (lleva 10) y que qué hizo mal para tener que pasar por eso.

Pero bueno, ahorita está muy feliz, porque volvió a entrenar, está en la élite de la Liga y es algo inexplicable, porque él tiene una discapacidad motora y ellos no lo ven, los niños son tan nobles que lo reciben muy bien, lo quieren mucho y eso es algo que nos llena por completo, porque muchos de los esfuerzos que hacemos son solo para que él pueda volver a hacer lo que lo hace feliz. A veces a la gente le gusta solo apuntar, pero este ha sido un año duro para nosotros.

-Les toca crear una coraza para estar unidos...

Sí, Leo es una persona muy expuesta y a nosotros nos toca crear una coraza para refugiarnos, nosotros no vemos redes sociales, ni comentarios, pero como toda persona tiene altos y bajos, porque apuesto que los doctores, las secretarias y arquitectos también, pero como yo le digo a él, no se pierde, se aprende y sé que eso lo hace sacar su mejor versión y lo que diga la gente, no nos afecta, más bien los bendecimos. Si es de Dios que él vaya al Mundial, pues muy bien y si no, sé que ahí estará apoyándome el 7 de noviembre.