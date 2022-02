“Ella insiste en no comentarme nada sobre sus exparejas”

“Le he preguntado a mi novia sobre sus exparejas, pero ella no quiere comentarme nada. Cuando la conocí tenía más de dos años de no tener una relación y creo que vamos bien, pero no entiendo por qué se niega a hablarme de lo que vivió con sus exparejas, no sé qué es lo que me está ocultando. Esto me hace dudar de ella porque no entiendo por qué no confía en mí y le he dicho que no puedo confiar en ella si no me cuenta las cosas sobre su pasado”.

1. Todo ser humano tiene derecho a su reserva personal, a su privacidad, así que en su presente puede decidir qué habla y qué no o con quién habla respecto a su pasado. Su posición es profundamente irrespetuosa e invasiva, pero su esto le genera inseguridad, mejor revise porque esto es un tema suyo y no de ella.

2. Es lamentable que diga que está construyendo una relación y que en apariencia va muy bien, pero para usted en términos de confianza, integración y crear estabilidad pareciera que no suma el presente que están construyendo sino que necesita saber cómo fueron las relaciones anteriores de su actual pareja, ¿esto qué le suma?, ¿qué le aporta? Ante la posición de ella, su criterio resulta invasivo e insistir en estos procesos es violentar la privacidad de su pareja.

3. Si usted no puede confiar porque únicamente su criterio es válido, no suma lo que están construyendo porque a usted le da desconfianza que ella quiera tener reserva de su privacidad y eso, se convierte en el criterio sobre el cual usted está evaluando la actual realidad. Busque terapia porque está minando las bases de su relación.

4. Todo proceso de vida que pertenezca al pasado es personal, es administrado por cada ser humano y no se puede coaccionar, manipular, insistir, reclamar, evaluar o juzgar a un ser humano por eso. El presente es el que importa y aquí pareciera ser que ella está vinculada con usted. Analice su posición. Usted debería buscar terapia.