“Ella me advirtió desde el principio que no me enamorara porque no quiere nada serio”

“He estado saliendo con una muchacha que me gusta mucho, pero desde el principio ella me advirtió que no me enamorara porque no quiere nada serio. Tenemos mucha química y cuando salimos es porque ella me lo propone y pasa de todo, por lo que me siento enamorado. Le escribo cartas, le mando canciones, pero nunca responde y me dice que no me enamore porque no va en serio conmigo, ni con nadie, pero yo quiero seguirla pulseando. Siento que tal vez la pueda convencer de que rompa ese caparazón y se dé la oportunidad de vivir el amor conmigo. Si me sigue buscando es porque tiene que quererme”.

"Tenemos mucha química, cuando salimos es porque ella me lo propone, es decir, yo le escribo todo el tiempo, pero ella casi nunca me responde excepto el día que me dice: “si querés nos vemos hoy”. Esos días pasa de todo y me siento enamorado", cuenta el lector.

1. Si usted va a iniciar esta cruzada o se siente como un conquistador será su decisión. Hay un contexto muy claro, ella le ha dicho que la interacción no tiene proyección de relación, le ha aclarado que no tiene deseo de vincularse a nivel afectivo y pareciera ser que los encuentros están orientados a pasarla bien, pero ¿usted lo puede entender de esta manera?

2. Si una persona establece un parámetro de interacción y se mantiene en este, pero usted lo modifica con orientación efectiva, entonces, ¿qué es lo que le genera la duda? Enamorarse sin correspondencia es un viaje a tierras desconocidas donde usted está omitiendo una serie de datos y podría ser que los sentimientos que intenta cultivar estén fuera de contexto.

3. Usted dice que quiere romper ese caparazón, pero es interesante que le mande múltiples mensajes afectivos y ella no responda, ni corresponde a estos mensajes, excepto cuando ella decide verlo, ¿tiene esto claro?

4. Cuando se omiten datos, no puede sentirse decepcionado de la vida. Ella habla de interacción ocasional, pero usted insiste en otra cosa, por lo que su patrón podría ser irrespetuoso e invasivo, pues ella no quiere esta frecuencia. En este tipo de interacciones hay ciertos límites que deben ser respetados, así que analícelo o busque ayuda terapéutica.