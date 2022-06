“Ella me dio vuelta varias veces y la perdoné, pero sigue siendo la misma”

“Luché mucho por una relación y a ella la quise mucho y traté de darle lo mejor, pero es una mujer muy inestable. Ella me dio vuelta varias veces, pero sé que tiene muchas heridas emocionales debido a la violencia que vivió con su familia y lo entendí, pero después de varios años y de mucho sufrimiento siguió siendo la misma y decidí alejarme. Lo que pasa es que siempre me busca, hemos ido a varias terapias, a grupos de la iglesia, pero no logramos resolver nada”.

1. Si usted no sabe qué hacer, considerando toda la historia que han vivido, entonces es momento de buscar ayuda, pues cuando la realidad es clara, pero su forma de analizarla lo sostiene en la contradicción, algo pasa por dentro que debe ser trabajado.

2. Es muy noble de su parte considerar una visión desde la compasión y la comprensión, en virtud de la historia de violencia o las heridas emocionales que ella ha podido tener, no obstante, también tiene una responsabilidad afectiva a título personal, donde debe considerar los beneficios de sus decisiones, porque no solo puede vivir en virtud de los beneficios que usted le puede traer a otro ser humano y que esa decisión esté orientada exclusivamente a que la otra persona se sienta bien, dejando de lado su bienestar. Esa es una decisión desbalanceada y debe haber una estructura de reciprocidad.

3. Si ella lo está buscando usted tendrá que tomar decisiones y recuerde que nadie puede decirle qué hacer. Pero si usted se siente atrapado en la contradicción, busque terapia, hablé con un amigo, busque consejo de una persona que le pueda orientar para que vea las cosas con mayor objetividad y desde ahí analizar, ¿cuáles serán los criterios de elección para permanecer sin ella o restablecer la relación?

4. Volver no es un tema no solo de emociones, se trata de hacer elecciones basados en una lógica de construcción emocional que le permita realización desde el presente, que lo pueda palpar, sentir y tocar para que haya una integración objetiva, sana y válida.