“Me gusta una persona, pero no quiere nada conmigo y no hay manera. Ella dice que me quiere mucho, pero que no desea una relación. Ella se divorció hace cuatro años y desde eso yo he estado a su lado y aunque han pasado algunas cosas entre nosotros, ella dice que no quiere nada serio, al menos no conmigo, así que no sé si esperarla más. Lo que más me llama la atención es que tiene un amigo con el que sale, incluso han ido de paseo, pero ella dice que solo es un amigo y a mí ni un beso me ha dado”.