“No soy un hombre celoso, ni inseguro y mucho menos controlador. Tengo un noviazgo desde hace cuatro años y aunque soy muy expresivo, respeto el tiempo de pareja y soy buena gente me cansé porque ella no responde mis mensajes cuando está en la oficina. Puedo entender que tiene mucho trabajo pero a veces trabaja hasta medianoche o labora los fines de semana. También sé que necesita tiempo para sus cosas y su familia y he hablado con ella sobre este tema y le he planteado la necesidad de organizarnos, pero siempre responde: “Yo soy así". Ella no saca tiempo para nosotros, aunque dice que yo soy muy importante para ella. Le dije que me dejara en paz, porque no quiero saber nada de ella, pero ahora me busca. ¿Estaré actuando mal?".