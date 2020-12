“Tengo una fuerte necesidad de buscar a mi ex, quiero que sepa que cambié y me dé una oportunidad. Nosotros tuvimos un noviazgo con muchos problemas durante nueve años. Ella quería casarse, pero a la hora de la hora, simplemente me hice el loco y no le di pelota. Ella me terminó porque dijo que conmigo no iba para ninguna parte. Me di cuenta de mi error y quiero buscarla, sorprenderla, pero ya no quiere nada conmigo”.