Ella será la madrina del primer hijo de María Jesús Prada, heredera de Teletica

María Jesús Prada habló con su hermana Luciana Prada horas antes de su boda. (Instagram)

El primer hijo de la periodista de canal 7, María Jesús Prada, ya tiene madrina.

Chuza y su esposo, el español Enrique Martín, escogieron para llevar a bautizar a su primogénito, a la hermana menor de la comunicadora, la guapa Luciana “Lula” Prada.

Lula fue quien hizo pública la feliz noticia que le dieron su hermana y cuñado este viernes por la noche, a través de sus historias en Instagram, donde mostró el detalle con el que le hicieron el ofrecimiento.

Luciana Prada será la madrina de Maximiliano. (Instagram)

“Amada tía Lula: supiste que era un niño mucho antes que mis papás. El amor que me has dado desde el primer día, sin siquiera conocerme, me da la confianza y la bendición de saber que llegaré a este mundo siendo un niño infinitamente amado. Por eso, hoy (este viernes) te hago una pregunta muy importante. ¿Me regalarías el privilegio de ser mi madrina?”, se lee en una carta que le entregaron a Lula con la linda propuesta.

Pero la carta no venía así no más, sino que estaba dentro de una caja con varios detallitos, entre ellos una candela, una linda taza para el café y otros que parecen ser objetos religiosos, entre ellos, un rosario.

Por supuesto que Lula fue la más feliz en aceptar la petición de su ahijado, que se llamará Maximiliano y estará en este mundo en febrero de 2024, si Dios quiere.

A Luciana Prada le preguntaron este viernes si quería ser la madrina de Maximiliano. (Instagram)

“El mejor regalo y la responsabilidad más linda de todas. Tu madrina te ama desde ya mi Maxi”, escribió Luciana en la misma historia.

“Me siguen sacando las lágrimas”, agregó Lula, quien desde que supo que su hermana mayor iba a ser mamá está que no se la cree, pues será tía por primera vez.

En cuanto al padrino de Maxi, aún no trasciende el nombre del elegido.

María Jesús y Enrique se casaron el 14 de enero pasado, y casi siete meses después (el 12 de agosto) anunciaron la llegada de su primer hijo para febrero de 2024.

Luciana Prada abrazó a su hermana María Jesús tras aceptar ser la madrina del bebito. (Instagram)

Precisamente, el 14 de agosto, en el feriado por el Día de la Madre, la pareja conoció que serán papás de un varoncito.

Chuza y Lula son dos de las tres hijas de Paula Picado, una de las propietarias de Teletica.