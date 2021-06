“Mi pareja es muy complicada pues he tratado de demostrarle de muchas maneras que la quiero mucho, pero es muy insegura. Ella tiene metido en la cabeza que ando con otra mujer, pero nunca le he sido infiel. Además, me he dado cuenta que paso escribiéndole todo el día, prácticamente no salgo, me quedé sin amigos y todo para que ella esté tranquila. Ella me dice que no puede confiar en nadie, mucho menos en mí aunque nunca le he hecho nada. Me cansé de esto y de no ser por los niños, no tengo una razón para quedarme con ella”.