“Tengo un grupo de amigas, mujeres muy bonitas, que son como mis hermanas. Ellas tienen las curvas perfectas y yo soy una mujer relativamente delgada y estoy feliz así. Ellas pasan muy pendientes de su peso y pueden estarse muriendo de hambre, pero primero está la dieta. En mi caso, yo me como lo que se me antoja, sin abusos y hago ejercicio, pero no sufro si un pantalón no me talla más. Esto ha provocado que muchas veces me digan que soy muy descuidada conmigo, pero no lo siento así”.