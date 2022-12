Ellas son las bailarinas que lo pondrán a gozar en El Chinamo

El Chinamo se empezará a transmitir este 15 de diciembre. Archivo

Ya está casi todo listo para que arranque El Chinamo, la mayor fiesta televisiva de las noches decembrinas.

A partir de este jueves volverán los concursos, los aplausos, la música en vivo, el público y los sensuales movimientos de las chinameras.

En esta ocasión, dos jóvenes bailarinas debutarán en el programa y tres que estuvieron el año pasado repetirán alineación.

Las nuevas son María Laura Rodríguez y Melania Villalta, mientras que las que repiten son Stacy Montero, Rebeca Morales (chica Gollo el año pasado) y Laura Moya Guido.

Melania Villalta es una de las bailarinas debutantes este año. Fotos: David Umaña

El bailarín David Umaña, encargado de dirigirlas, contó que en esta ocasión le dieron la oportunidad a una chica que no cuenta con experiencia como bailarina profesional, pero que tiene mucho talento.

Se trata de Melania, quien actualmente es presentadora en VM Latino, y le gusta mucho bailar.

Ella fue parte de las 15 jóvenes que llegaron a hacer casting hace dos meses a Teletica.

“Les hicimos un casting de entrevista, una prueba frente a cámaras y uno de coreografía, de ahí salieron las seleccionadas. Yo estuve también en la posición de algunas de ellas, porque yo no tuve formación como bailarín, pero a mí alguien me dio una oportunidad en determinado momento, que fue justamente Alonso Acosta (productor de El Chinamo).

“Para mí es muy importante también integrar a las personas que tal vez no tienen formación, pero que tienen mucho talento, porque hay personas que nacen con ese don y quizás no han encontrado el camino para cultivarse en el mundo de la danza y por eso hay una chica que seleccionamos que no tiene ningún tipo de base en la danza, pero tiene mucha facilidad y por eso quisimos darle la oportunidad”, explicó Umaña.

El bailarín David Umaña tiene 16 años seguidos de estar en el programa. Cortesía

La oportunidad perfecta

Melania, por su parte, dijo sentirse muy motivada, porque el baile le apasiona mucho, al igual que presentar, y que está deseando que llegue el 15 de diciembre para vivir esta nueva experiencia que espera sea como un trampolín en su carrera.

“Mi sueño siempre es estar en proyectos de comunicación y en proyectos de baile y, sinceramente, Teletica es un foco para mi carrera, lo que yo anhelo a futuro, entonces, me pareció una excelente oportunidad comenzar como bailarina, que es algo que disfruto, y Dios quiera más adelante formar parte del canal también como presentadora, es como los dos focos por los cuales estoy en el medio”, dijo la joven de 20 años.

Laura Moya estuvo el año pasado y fue convocada de nuevo. Fotos: David Umaña

La vecina de Cartago también dijo estar lista para su debut y que desde que le dieron la gran noticia le ha puesto duro a los ensayos para estar al mismo nivel de las demás bailarinas, que tienen años de experiencia en la danza.

“En los ensayos agarraba lo que ellos me enseñaban y llegaba a mi casa y le daba sola hasta aprendérmela y eso me sirvió para ya estar lista y ahorita que ya tenemos los ensayos en el set y demás, ya siento que estoy como al nivel de ellas, porque ya me sé las coreografías y los solos que me tocan. Sabía que tenía que ponerle más que ellas, pero ya estamos en el mismo nivel todas”, mencionó Villalta.

Rebeca Morales hizo el año pasado el baile de la Gollo cumbia y este año forma parte del staff de bailarinas. Foto: David Umaña

Regresa una cara conocida

Otra de las grandes sorpresas este año es que regresará una cara conocida a poner a bailar a los chinameros.

La modelo y bailarina Libny “Mimi” Ortiz vuelve al programa luego de convertirse en mamá hace 10 meses.

Ella estará junto a David Umaña haciendo el popular concurso de “La Gollo cumbia”, como lo hizo en el 2019.

“Uno en la maternidad se deja de lado, se olvida de uno mismo y se dedica al 100% a ser mamá, cuando él me llama (Umaña) me pareció una muy buena idea, porque es como volver a activar a esa Mimi, esos espacios propios de Mimi que necesito volver a activar, para pasar de esa transición de ser solamente mamá y que se vuelva a despertar esa Mimi interna que ama bailar”, mencionó la guapa.

Mimi Ortiz está feliz de regresar y reencontrarse con los chinameros. Instagram

Mimi estuvo durante ocho años como parte del “staff” de bailarinas del programa y ahora está solo para esa sección. Ella aseguró que por suerte ya recuperó su figura y que no ha dejado de hacer ejercicios para tener buena condición.

“Para mí es el mejor momento de la noche (cuando le toca hacer la coreografía), porque es un momento muy gracioso, donde la gente tiene que poner su creatividad, improvisar, perder su vergüenza, porque no es nada fácil salir a la tarima a bailar y que todos te califiquen, son demasiado valientes las parejas que se suben”, mencionó la guapa.

Stacy Morales repite este año en el staff de bailarinas. Foto: David Umaña