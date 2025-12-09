Ellas son las cinco bailarinas fichadas por Teletica para El Chinamo 2025

El Chinamo 2025 ya tiene listo a su equipo de bailarinas y este año llega con un ingrediente especial: la incorporación de Fabiana Mora, una talentosa vecina de Santa Ana, que se convierte en la única nueva integrante del elenco del programa de canal 7.

A ella se unen las ya conocidas April Jiménez, Daniela Rojas, Stacy Montero y Rebecca Morales, quienes celebran además los 25 años del programa con más fuerza, sabor y sensualidad en la pista.

El ambiente entre las cinco está cargado de emoción, disciplina y muchas ganas de “romperla” en esta edición especial del espacio decembrino.

Fabiana Mora debutará este año como bailarina de El Chinamo. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Fabiana Mora: la nueva cara de El Chinamo 2025

A sus 25 años, Fabiana vive uno de los momentos más bonitos de su carrera. Aunque siempre le gustó bailar, no fue sino hasta hace apenas tres años que entró, formalmente, a una academia y empezó a prepararse con disciplina. El año pasado audicionó para El Chinamo, pero no logró quedar. Esta vez, su perseverancia hizo la diferencia.

“Soy una persona muy perseverante y no me rindo fácil. Algo que marcó mi audición este año fue la confianza conmigo misma. Llegué segura y preparada”, contó.

Fabiana, quien estudia Ingeniería Industrial, ya ha participado bailando en medios tiempos de partidos de Saprissa, Alajuelense y Sporting, además de trabajar con marcas y eventos grandes. También estuvo dos años consecutivos en un segmento comercial de El Chinamo, experiencia que le ayudó a perderles el miedo a las cámaras.

Ahora que por fin entra al elenco principal, dice estar “superemocionada, feliz y muy agradecida”.

“Sé que muchos ojos se van a poner en mí por ser la nueva, así que toca cuidar mucho la imagen. Pero más que nervios siento emoción por aprender de las chicas y aportar mi energía al programa”, destacó.

Sobre su integración al grupo, reconoce que fue más fácil de lo que esperaba.

“Las chicas han sido un amor. Desde el primer ensayo me hicieron sentir parte del equipo”, dijo.

Daniela Rojas se estrenó en El Chinamo el año pasado y está feliz con su regreso al programa este 2025. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Daniela Rojas: “Este año viene más bailado y con coreos más fuertes”

Daniela, vecina de Hatillo 6, y con 22 años, vive su segunda temporada en El Chinamo, pero esta edición la siente distinta.

“Este año viene más bailado que los anteriores y el nivel de las coreografías está más alto. Estamos entrenando aparte para prepararnos a nivel físico”, explicó.

Con 15 años de ser bailarina y a punto de graduarse en Danza Contemporánea, asegura que eso le ayudará muchísimo a brillar en esta edición del programa, especialmente porque el equipo enfrenta un reto fuerte por el 25 aniversario.

“Tengo mucha euforia y felicidad. Este año nos explotan más en trucos y baile. Fabi se ha integrado superbien y este equipo viene con fuerza, sensualidad y seguridad”, dijo.

También recordó que todas, incluso las veteranas, deben audicionar cada año. “Ninguna tiene el campo asegurado. Todas audicionamos igual que las nuevas”, aclaró.

Stacy Montero es una de las veteranas en el equipo de bailarinas de El Chinamo. Tiene cinco años de ser parte del programa de canal 7. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Stacy Montero: “Somos una sola energía y cerramos el año como una familia”

Stacy, también de 22 años y vecina de Aserrí, cumple su quinto año en El Chinamo, algo que la llena de orgullo.

“Me siento supercontenta y agradecida. Ser parte del 25 aniversario de este programa es un honor. Para mí, diciembre no es solo Navidad, también es El Chinamo”, comentó.

Asegura que este año el público puede esperar “mucho sabor” y una vibra especial. “Entre las chicas somos una sola energía y muchísima fuerza. Esa unión se nota en el escenario”, afirmó.

Rebecca Morales también es una de las bailarinas más consolidadas de El Chinamo. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Rebecca Morales: “Esto es un reto, pero un aprendizaje hermoso”

Rebecca combina su trabajo en oficina con los ensayos nocturnos del programa, lo que hace que la temporada sea exigente, pero muy gratificante.

“Ensayamos de noche porque trabajamos. Para mí siempre ha sido un proyecto muy lindo y muy retador, porque es una de las mejores oportunidades para las bailarinas comerciales”, refirió.

Esta será su quinta aparición en El Chinamo, aunque solo cuatro dentro del elenco oficial. Destaca que el programa le ha enseñado a resolver en vivo, proyectarse ante cámaras y trabajar bajo presión.

Además, explica que ninguna bailarina tiene el campo asegurado. “Nadie es indispensable. Pero cuando uno trabaja bien, eso suma. Este año quieren transmitir familiaridad y la esencia navideña del programa”, subrayó.

April Jiménez llegó a El Chinamo en el 2024 y este año fue nuevamente fichada para bailar en el programa de canal 7. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

April Jiménez: “Es un sueño que tenía desde niña”

April vivió su primera temporada el año pasado y este 2025 regresa con mucha más experiencia.

“Cuando me dijeron que volvía me sentí muy agradecida. El año pasado fue totalmente nuevo y aprendí muchísimo”, contó.

Desde niña soñaba con ser parte de El Chinamo y todavía le cuesta creer que ya está cumpliendo ese sueño.

“Me dio más ganas de trabajar. Entrené mi condición física y técnica, porque El Chinamo es cansado, pero hermoso”.

Afirma que la unión entre ellas es el motor del equipo. “Este equipo es soñado. Todas trabajamos por todas”.

Así se prepara el equipo para celebrar los 25 años de El Chinamo

Las bailarinas, quienes son entrenadas por el reconocido bailarín David Umaña, coinciden en que esta edición será especial: más coreografías, más técnica, más trucos y más exigencia física. Los ensayos se han vuelto intensos porque quieren mostrar un trabajo impecable en un año tan simbólico.

El reconocido bailarín comercial David Umaña es el entrenador y jefe de las bailarinas de El Chinamo. Fotografía: Archivo LT.

A pesar del poco tiempo que llevan juntas, el grupo funciona muy acoplado: comunicación fuerte, apoyo constante y energía positiva.

Un equipo lleno de talento, disciplina y unión

El Chinamo 2025 promete una temporada explosiva gracias al talento, disciplina y compromiso de April, Daniela, Stacy y Rebecca, ahora reforzadas con la energía fresca de Fabiana Mora, quien viene decidida a dejar huella.

Las cinco coinciden en que esta edición será una verdadera fiesta, una celebración de trayectoria, unión y tradición tica. La temporada 2025 del popular programa del 7 se inicia el jueves 11 de diciembre a las 8 de la noche.