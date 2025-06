Ellos serán los principales ausentes en el regreso de TV Mejenga

Alejandro Rueda anunció en su Tiktok que pronto regresará TV Mejenga, en versión retro. (Archivo/Archivo)

El anuncio que dio Alejandro Rueda del regreso de TV Mejenga hizo que muchos desempolvaran recuerdos de cuando pasaban el domingo viendo este programa familar frente al televisor.

Canciones como: “¡Venga, venga! ¡Venga, venga! TV Mejenga" le dieron vida a este espacio en los años 90 e inicios de los 2000, así como los innumerables concursos y premios que repartían.

Rueda anunció que en este regreso “retro”, que será solo por dos días, estarán además de él, Martín Scott y la Cimarrona show de TV Mejenga.

Las que aún son duda son las modelos Glenda Peraza y Andrea Aguilar, quienes eran las que entregaban los premios a los participantes.

Sin embargo, hay otros dos personajes más que también estarán ausentes y que fueron parte fundamental de este espacio que inició en canal 2 en 1993 y que en 1996 pasó a canal 7. En el 2023 se transmitió en canal 13 por un año, hasta que llegó a su fin.

Un Recuerdo de TV Mejenga, programa de Alejandro Rueda

Y es que, cómo olvidar cuando al anunciar algún producto patrocinador cantaban: “Compre en Palí, zaaa” o “¡¿Un balón?! Pioneer", “Préstamos rápidos y sin demora...” o “Si su ropa quiere limpiar...”, todas esas canciones que cobraron vida gracias a los músicos Iván Molina “papá Pelícano” y Hugo Falcón, quienes formaban parte de la cimarrona.

Ambos ya fallecieron, el primero de ellos el 6 de abril de 2010 a los 77 años, quien era además el dueño de la cimarrona, mientras que Falcón murió el 15 de agosto de 2024, a los 81 años. Los dos por causas naturales.

Esta era la cimarrona de TV Mejenga desde que estaban en canal 2. (Archivo)

Eddie Molina, mejor conocido como Pelícano hijo, quien también salía en el programa cuando tenía 18 años, contó a La Teja la peculiar historia de cómo fue que los descubrió Alejandro Rueda y terminaron tocando en su programa.

“Mi papá tocaba para la cimarrona de un señor, pero mi papá era como el poder detrás del trono, no le gustaba que dijeran que él era el encargado de la cimarrona, y un día hacía falta un bombista (percusionista) y me llevó a mí, tenía 16 años, y me encantó. A los 17 años y ocho meses decidio hacerme mi cimarrona de gente joven y es muy complicado porque hay que meter o uno o dos señores para que lo guíen a uno, y ahí es donde entran el maestro Hugo Falcón y mi papá.

“Rueda nos descubre porque nosotros tocabamos para un supermecado que se llamaba Canasta Básica, en Alajuela, y resulta que este era uno de los patrocinadores del programa cuando estaba en canal 2. Un día había unas rifas de unos regalos que iba a dar Canasta Básica y llegó Alejandro Rueda a animar y nos contratan a nosotros, todo transcurrió bien. Recuerdo que me dijo que yo tenía más melena que el León de la Liga, eso lo hicimos dos sábados, y después pidió que la cimarrona estuviera en el programa cuando se hacía el concurso de girar la tómbola patrocinada por el supermercado”, recordó.

Martin Scott (derecha) y la cimarrona eran los que se encargaban de las canciones de los patrocinadores. (Cortesía Martin Scott)

En un inicio la idea era ir solo ese domingo de la rifa y listo; sin embargo, Pelícano recordó que hizo algo muy arriesgado, pero que les terminó abriendo las puerta del programa para siempre y siendo contratados ya como parte del equipo de animación.

“Antes de que acabara el programa y empezaran a salir los créditos, Alejandro Rueda nos da permiso de tocar una canción y a mí se me ocurre la estupenda idea de tocar una canción de la Liga, era un riesgo que tenía que tomar. En aquel entonces solo existían los bepper y Alejandro recibió tal cantidad de mensajes que nos citó que fuéramos el miércoles a una reunión en canal 2 y nos dice que él sabía la cantidad de gente que veía el programa, pero que no toda la gente se identificaba a través del bepper, solo los morados, y que como llegó alguien manudo y lo molestó, a la gente le encantó y así nos terminó contratando”, recordó entre risas.

Glenda Peraza era una de las modelos que salía en TV Mejenga.

Pelícano dijo estar muy contento de este reencuentro que se está planeando, en especial, porque Rueda le comentó que le harán un homenaje a su papá y al señor Falcón, quienes fueron parte fundamental para que la cimarrona durara 14 años en el programa.